Cantante peruana Tania Libertad sobre su futuro en la música: "No sé si más adelante voy a seguir cantando"
A sus más de 60 años de carrera, Tania Libertad vuelve al Perú con la emoción de reencontrarse con su público, aunque admite que podría ser una de sus últimas presentaciones.
La reconocida cantante peruana Tania Libertad, una de las voces más admiradas de Latinoamérica, reflexionó sobre su futuro artístico tras más de 60 años de exitosa carrera. Radicada en México desde hace 45 años y ganadora de un Grammy Latino, la intérprete confesó que desea descansar de los escenarios. Aunque no confirmó un retiro definitivo, sí reconoció que no suele hacer planes: “No hago proyectos a futuro, siempre pienso en el presente”, afirmó en entrevista con La República.
La artista chiclayana, nacionalizada mexicana, continúa llevando en alto el nombre del Perú con sus temas emblemáticos y su inconfundible estilo. Este 10 y 11 de octubre, Tania Libertad presentará dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, donde interpretará sus canciones más solicitadas.
En conversación con La República, la cantante de 72 años, también habló sobre su nuevo álbum, su estrecha amistad con Eva Ayllón y Gian Marco, y el significado que tiene para ella seguir compartiendo su música con el público peruano.
—¿Cómo te sientes ante tu regreso al Perú para este concierto y qué sorpresas traerá este show?
—Me alegra mucho porque a mí me gusta mucho estar en contacto no solamente con mis paisanos y compatriotas, sino también con todo lo que significa el Perú dentro de mi historia, de mi cultura y todo. Lo diferente es que este va a ser con Orquesta Sinfónica, una orquesta que va a dirigir el maestro Fernando Valcárcel, con quien ya he trabajado antes; ya di conciertos también con Sinfónica con él allá en Lima. Bueno, el repertorio no va a ser ópera ni música clásica, va a ser más bien un repertorio de canción popular, que es lo que yo manejo: un repertorio latinoamericano y mucha fusión, sobre todo entre México y Perú.
—¿Tienes planes para un próximo concierto?
—Ahora sí que no sé cuándo será mi próximo concierto. Este es, digamos, que son muchos años de carrera. Estoy ya tratando de espaciar mis conciertos, porque, aunque estoy cantando, creo que mejor que antes —porque he estado tomando mis clases de canto y estoy muy disciplinada en ese sentido—, sin embargo, quiero disfrutar un poco más de mi familia. Y tal vez viaje menos y tal vez haga menos proyectos. Pero no hay un retiro, así que se pudiera llamar retiro. Pero voy a ir espaciando mis presentaciones. Por lo tanto, no sé si después de estos conciertos yo regrese pronto a Lima. No lo sé. Todavía tengo que pensarlo y tengo que ver qué voy a hacer. Yo no hago proyectos a futuro, siempre pienso en un presente. Porque, repito, siempre es así. Incluso aquí en México. Estoy haciendo una gira por mis 45 años viviendo en México. Pero yo no sé si más adelante voy a seguir cantando y voy a seguir haciendo este tipo de giras, porque sí, estoy un poco cansada físicamente.
—¿Mantienes contacto con otros artistas peruanos?
—Bueno, yo he estado en contacto y estuve haciendo durante siete u ocho años un concierto compartido con Eva Ayllón. Por eso iba bastante al Perú también, ¿no? Con ella he cantado bastante. Incluso la invité yo aquí a que hiciéramos ese concierto aquí en México y lo hicimos en el Teatro de la Ciudad, en el Gran Teatro de la Ciudad. Pero es lindísima porque mi voz y su voz, que tienen características muy diferentes, se empataban muy bien. El repertorio estaba muy bonito. En fin, Eva es una gran artista, la cual yo admiro mucho. También he cantado otras veces... bueno, sigo en contacto mucho con Gian Marco, incluso en este disco. Sí, en este disco que estoy haciendo, estoy grabando otra canción de Gian Marco. Ya grabé antes otras dos canciones de Gian Marco.
—Entonces, sí he estado en contacto con artistas del Perú. No con la gente joven, porque no tengo mayor amistad con ellos por la distancia y porque vivir lejos también te pone esas limitantes. Pero de los artistas que son casi de mi generación, sí he estado en contacto con ellos y sí he cantado varias veces también compartiendo.
— Cuéntanos sobre tu nuevo disco y las canciones que vas a lanzar
—El repertorio que estoy haciendo ahora, desde hace muchos años, yo decidí fusionar algunas canciones mexicanas con ritmos negros peruanos. Puede ser landó, puede ser festejo o puede ser lamento, por ejemplo. Pero dentro de esto que llevo, sí hay una o dos que llevan esta fusión. Pero el hilo conductor de este disco nuevo que estoy haciendo es más bien el amor y el desamor. Son canciones, como decimos aquí, cortavenas. Y no son canciones inéditas, pero son canciones poco conocidas aquí en México y creo que también muy poco conocidas en el Perú. Entonces, estoy haciendo mis versiones de estas canciones. Y eso es lo que voy a presentar un poco allá también. El resto del repertorio son canciones que yo sé que la gente allá en Lima y en el Perú en general disfrutan mucho de mi discografía. Porque tengo una discografía muy amplia en donde he tocado géneros muy variados, hasta salsa.
— Después de tantos años en México, ¿qué es lo que más extrañas del Perú? ¿Y qué sientes al volver?
Creo que la comida del norte es especialmente rica. Sí, pero bueno, uno siempre piensa en los ceviches. Me gusta mucho buscar humitas. Por ejemplo, me encantan las humitas. Yo disfruto de todos los platillos peruanos, en realidad.
—Muchas veces he llegado en aviones a las 11, 12 de la noche. Y lo primero que he pedido es: “A ver, un lugar abierto para comerme unos anticuchos”. No sé, es que estamos como muy vinculados con la comida. Es como nuestro cordón umbilical, todo eso es una maravilla. Aquí en mi casa se come casi todos los días comida peruana, porque yo aprendí a cocinar. Y aquí se come mucha comida peruana.