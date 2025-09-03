Tania Libertad alista conciertos sinfónicos en el Gran Teatro Nacional

Tania Libertad, una de las cantantes peruanas más internacionales y una de “las más celebradas del mundo latinoamericano”, según Los Angeles Times, acaba de confirmar un nuevo concierto en el Gran Teatro Nacional.

La producción precisó que se trata de dos conciertos en formato sinfónico. “Se presentará en un concepto diferente”. Adelantan que la cantante radicada en México tendrá un setlist con canciones de distintos géneros. Presentará un show de baladas, trova, boleros y ópera. “En el programa también se incluye un sentido homenaje a Juan Gabriel”.

“En mi casa se enteraron de que cantaba cuando llegué a la final de un concurso de aficionados, a los siete años de edad. Vengo de una familia sumamente pobre; soy la única mujer de ocho hermanos, seis eran obreros en las haciendas azucareras alrededor de Chiclayo”, declaró en su regreso a Estados Unidos para cantar en el evento del Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever.

En 2023, antes de su concierto en Lima al lado de Eva Ayllón, la cantante declaró a La República: “Solía decir que los géneros que habían sobrevivido eran el rock y el bolero. Pero, actualmente, está complicado competir dentro de una industria musical donde es muy difícil que se fijen en otra cosa que no sea la música urbana, ¿no? Aunque tengo mis respetos por el Grammy Latino, porque en medio de todo siguen reconociendo por la trayectoria. Pero hay que aprender a sobrevivir. Los artistas que hacemos otro tipo de música somos sobrevivientes. Y yo llevo 60 años sobreviviendo”.