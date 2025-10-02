Interpol Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Multiespacio Costa 21

La icónica banda neoyorquina Interpol confirmó su regreso a Perú con un concierto programado para el 24 de marzo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. El trío de indie rock, considerado uno de los pilares de la renovación del post-punk a inicios de los 2000, volverá a Lima tras varios años de ausencia, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Los fans peruanos celebran la noticia, pues tendrán la oportunidad de escuchar en vivo canciones emblemáticas como 'Evil', 'Obstacle 1' o 'Slow Hands', junto con temas más recientes que forman parte de su extensa discografía.

Interpol en Lima. Foto: difusión/Instagram

¿Cuándo es el concierto de Interpol en Perú 2026?

El concierto de Interpol en Lima se llevará a cabo el martes 24 de marzo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, un recinto frente al mar que se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para eventos internacionales en la capital peruana.

Este show forma parte de la nueva gira internacional de la banda, que también incluirá presentaciones en otras ciudades de América Latina. Se espera que la agrupación liderada por Paul Banks realice un repaso por toda su carrera, desde su disco debut 'Turn On the Bright Lights' (2002) —considerado uno de los álbumes más influyentes del siglo XXI— hasta sus producciones más recientes.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Interpol en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, la ticketera oficial del evento. Los fanáticos podrán acceder a la preventa exclusiva con tarjetas Interbank, que incluye descuentos de hasta el 15%. Posteriormente, se habilitará la venta general, siempre sujeta a disponibilidad.

Cuándo es la preventa de entradas para concierto de Interpol en Perú 2026

La preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará los días 7 y 8 de octubre de 2025, con un beneficio de hasta el 15% de descuento. Una vez finalizado este período, se abrirá la venta general para el público en general a través de Teleticket.

Precios de entradas para el concierto de Interpol en Lima

Hasta la fecha, no se han confirmado los precios oficiales de las entradas. Sin embargo, tomando como referencia el concierto que la banda ofreció en 2023 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, se estima que los costos se encuentren en un rango similar.

En aquella ocasión, los precios en preventa oscilaron entre los S/140 y S/275, mientras que las entradas regulares estuvieron entre los S/300 en adelante. Se espera que la organización mantenga tarifas similares, aunque los valores definitivos serán anunciados próximamente por Teleticket.