HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Entretenimiento

Interpol Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Multiespacio Costa 21

Interpol regresa a Perú para ofrecer un concierto único en el Multiespacio Costa 21. Conoce la fecha para asegurar tu entrada y disfrutar del show programado para 2026.

Interpol regresa al Perú con su tour internacional en 2026. Foto: composición LR/difusión
Interpol regresa al Perú con su tour internacional en 2026. Foto: composición LR/difusión

La icónica banda neoyorquina Interpol confirmó su regreso a Perú con un concierto programado para el 24 de marzo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. El trío de indie rock, considerado uno de los pilares de la renovación del post-punk a inicios de los 2000, volverá a Lima tras varios años de ausencia, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Los fans peruanos celebran la noticia, pues tendrán la oportunidad de escuchar en vivo canciones emblemáticas como 'Evil', 'Obstacle 1' o 'Slow Hands', junto con temas más recientes que forman parte de su extensa discografía.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood
Interpol en Lima. Foto: difusión/Instagram

Interpol en Lima. Foto: difusión/Instagram

PUEDES VER: Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

lr.pe

¿Cuándo es el concierto de Interpol en Perú 2026?

El concierto de Interpol en Lima se llevará a cabo el martes 24 de marzo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, un recinto frente al mar que se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para eventos internacionales en la capital peruana.

Este show forma parte de la nueva gira internacional de la banda, que también incluirá presentaciones en otras ciudades de América Latina. Se espera que la agrupación liderada por Paul Banks realice un repaso por toda su carrera, desde su disco debut 'Turn On the Bright Lights' (2002) —considerado uno de los álbumes más influyentes del siglo XXI— hasta sus producciones más recientes.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Interpol en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, la ticketera oficial del evento. Los fanáticos podrán acceder a la preventa exclusiva con tarjetas Interbank, que incluye descuentos de hasta el 15%. Posteriormente, se habilitará la venta general, siempre sujeta a disponibilidad.

PUEDES VER: Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

lr.pe

Cuándo es la preventa de entradas para concierto de Interpol en Perú 2026

La preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará los días 7 y 8 de octubre de 2025, con un beneficio de hasta el 15% de descuento. Una vez finalizado este período, se abrirá la venta general para el público en general a través de Teleticket.

Precios de entradas para el concierto de Interpol en Lima

Hasta la fecha, no se han confirmado los precios oficiales de las entradas. Sin embargo, tomando como referencia el concierto que la banda ofreció en 2023 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, se estima que los costos se encuentren en un rango similar.

En aquella ocasión, los precios en preventa oscilaron entre los S/140 y S/275, mientras que las entradas regulares estuvieron entre los S/300 en adelante. Se espera que la organización mantenga tarifas similares, aunque los valores definitivos serán anunciados próximamente por Teleticket.

Notas relacionadas
Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

LEER MÁS
Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

LEER MÁS
Soda Stereo confirma su histórico regreso con un concierto en Argentina con Gustavo Cerati: no usarán IA para ‘traerlo de vuelta’

Soda Stereo confirma su histórico regreso con un concierto en Argentina con Gustavo Cerati: no usarán IA para ‘traerlo de vuelta’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

LEER MÁS
Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

LEER MÁS
Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

LEER MÁS
Pablo Heredia se llevó S/25.000: su relación con Ale Fuller, el vínculo con Alondra García Miró y la confrontación con Paolo Guerrero

Pablo Heredia se llevó S/25.000: su relación con Ale Fuller, el vínculo con Alondra García Miró y la confrontación con Paolo Guerrero

LEER MÁS
Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

LEER MÁS
Andrés Hurtado: De bailarín a exitoso conductor de TV que presume millonarios ingresos

Andrés Hurtado: De bailarín a exitoso conductor de TV que presume millonarios ingresos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Entretenimiento

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025