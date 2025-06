¿Sin planes para el Día del Padre? Celebra esta fecha especial con los mejores artistas del momento

El 15 de junio se conmemora el Día del Padre, una fecha propicia para disfrutar de momentos significativos en familia. Mientras algunos prefieren la calidez del hogar, otros optan por alternativas como viajes o conciertos en compañía del homenajeado. Si aún no has definido cómo sorprender a tu papá en este tercer domingo de junio, aquí te presentamos una selección de eventos y conciertos que no te puedes perder.



Estos espectáculos, que incluyen tanto artistas locales como internacionales, ofrecen opciones para todos los presupuestos, garantizando que cada familia encuentre la alternativa ideal para celebrar. Descubre los eventos programados para este mes especial en honor a los padres.

Conciertos para este viernes 13 de junio



La agrupación Son del Duke, que en la actualidad está en búsqueda de una nueva vocalista femenina, ofrecerá un gran concierto en el local Yacumama (cruce de la Av. Tomás Valle con Av. Angélica Gamarra, San Martín de Porres), este viernes 13 de junio, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/ 55.50.



Brayan Kamus celebrará su cuarto aniversario por todo lo alto con presentaciones en vivo de La Máquina Timbera, Jeinson Manuel, Engerbert y La Fama, Angie Chavéz. N'Samble, Zaperoko, Kllao Salsa y Araye en una noche llena de sabor, música y fiesta en San Martín de Porres. El evento se realizará este viernes 13 de junio, a partir de las 9:00 p.m., en el local Cardano (Av. Antunez de Mayolo 2588) y las entradas están a la venta en Vaope desde S/ 28.10.

Conciertos para este sábado 14 de junio



Uno de los eventos más esperados por el Día del Padre es el concierto que se realizará este sábado 14 de junio, a partir de las 8:00 p.m., en el exclusivo Scencia de La Molina, donde el público podrá disfrutar de la música en vivo de Hermanos Yaipén, Marisol y La Primerísima del Perú. Un concierto de lujo con más de 9 horas de música para celebrar a lo grande. Tener en cuenta que la capacidad es limitada y las entradas están a la venta en Joinnus.



El artista puneño Royer Soncco festejará su primer aniversario este sábado 14 de junio en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall Aventura de Santa Anita). Una de las artistas invitadas será la gran Flor Pileña. A ella se le suman Mariflor Gómez, Rosita Corazón, Los Engreídos Olímpicos de Huancayo, entre otros.



Este sábado 14 de junio, a partir de las 10:00 p.m., el salsero Willie González celebrará sus 40 años de trayectoria artística en nuestro país en la discoteca Karamba de Independencia (Av. Industrial 3677, espalda de Megaplaza), con artistas invitados de la talla de Kate Candela, Combinación de La Habana, Kllao Salsa y N’Samble. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/56.



La cuarta edición del Festival Nacional de la Cumbia Sanjuanera se realizará este sábado 14 junio, a partir de las 7:00 p.m., en El Huaralino Internacional de Los Olivos (Óvalo El Naranjal - Panamericana Norte). El line-up estará conformado por Zafiro Sensual, Corazón Sensual, Amor Paisano, Pluma Dorada y Nuevo Stilo. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/ 33.40.



Conciertos para este domingo 15 de junio



Agua Marina, uno de los grupos de cumbia más conocidos del Perú con 47 años de trayectoria, se presentará en El Remanso de Comas (Av. Trapiche Km 4.5), donde interpretará sus mejores éxitos como ‘Paloma del alma mía’, ‘Ni perdón ni olvido’, ‘Tu amor fue una mentira’ y más canciones que son escuchadas por miles de personas en todo el territorio nacional. Las entradas están a la venta en Vaope y hay descuento del 20% hasta este viernes 13 de junio.