Entretenimiento

Padre de Tylor Chase revela el estado de salud de la exfigura de Nickelodeon tras ser internado en rehabilitación

La situación del recordado actor infantil de Nickelodeon ha generado preocupación a nivel mundial.

Padre de Tylor Chase revela el estado de salud de la exfigura de Nickelodeon.
Padre de Tylor Chase revela el estado de salud de la exfigura de Nickelodeon.

La situación personal de Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon, ha causado conmoción entre sus seguidores. El actor, recordado por su papel como Martin Qwerly en 'El Manual de supervivencia escolar de Ned', atraviesa un momento complejo marcado por la indigencia y la lucha contra el consumo de drogas.

Tras viralizarse imágenes y testimonios sobre su estado, varias personas cercanas intentaron brindarle apoyo. Entre ellas, su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee, quien le ofreció hospedaje temporal en un hotel para resguardarlo de una tormenta que afectaba la zona.

PUEDES VER: Tylor Chase habría destruido la habitación que su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, pagó para ayudarlo

lr.pe

Padre de Tylor Chase habla sobre su estado de salud actual

La ayuda no prosperó debido a diversos incidentes ocurridos en la habitación asignada. Según se informó, el exactor dejó un microondas dentro de una bañera y volcó un refrigerador, hechos que motivaron su desalojo del lugar.

Tras estos acontecimientos, el padre de Tylor Chase decidió pronunciarse públicamente. En conversación con Daily Mail, Joseph Mendez Jr. brindó detalles sobre el estado de salud de su hijo y el largo proceso que enfrenta desde hace varios años.

PUEDES VER: Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon, es internado en rehabilitación tras presuntamente causar destrozos en un hotel

lr.pe

El padre de Tylor Chase revela los trastornos que afectan al exactor de Nickelodeon

El progenitor del exactor explicó que los problemas no son recientes. De acuerdo con sus declaraciones, la familia ha buscado ayuda profesional durante un largo periodo para enfrentar la situación.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo por consumo de sustancias, así como atención de salud mental”, indicó Joseph Mendez Jr., evidenciando la complejidad del caso. Asimismo, enfatizó que sufre de dos trastornos, los cuales son trastorno bipolar y esquizofrenia, los cuales requieren de un "tratamiento médico constante".

