Javier Masías volvió a generar controversia tras comentar sobre el fallecimiento del papa Francisco. El jurado de 'El gran chef famosos' expresó sentidas palabras, destacando la relevancia de la figura del pontífice en el mundo, pero algunos usuarios lo criticaron por, supuestamente, intentar incluir su pensamiento político en la Iglesia católica.

El papa Francisco falleció el 21 de abril después de haber enfrentado complicados problemas de salud. La noticia de su muerte, como cabeza de la Iglesia Católica, ha recorrido el mundo, desatando diversas reacciones.

Javier Masías reacciona a la muerte del papa Francisco

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Javier Masías no tardó en pronunciarse sobre la muerte del papa Francisco, lo que generó rápidamente una ola de reacciones. En su mensaje, el crítico gastronómico destacó la influencia de la figura papal en Latinoamérica y expresó sus expectativas para el próximo pontífice: “Fui católico hasta mi adolescencia y por ello conozco el innegable impacto de la figura papal en la vida de cualquier latinoamericano. Ojalá el nuevo Papa tenga el mismo espíritu renovador, autocrítico e inclusivo que esta parte del mundo reclama, independientemente de su credo”, se lee en el tweet.

El comentario de Masías provocó reacciones divididas en la plataforma. Mientras algunos apoyaron su reflexión sobre la figura del papa, otros aprovecharon para llevar el debate a un plano político. Uno de los usuarios comentó: “Dilo sin miedo, ni vergüenza: 'Espero que el siguiente Papa, también sea zurdo'”.

Los tweets de Javier Masías sobre el papa Francisco. Foto: X

Por su parte, fiel a su estilo, Javier Masías dejó en claro que hacía referencia a las características humanas del pontífice y no sobre ideologías políticas. “La derecha también puede ser renovadora, autocrítica e inclusiva. Son virtudes humanas, son para todos. Buen día”, sentenció el jurado de 'El gran chef famosos'.

Javier Masías generó controversia en Semana Santa

Javier Masías se vio envuelto en una controversia durante Semana Santa tras publicar un mensaje que muchos consideraron ofensivo. “Gracias por no existir y dejarme Lima para mí solito”, escribió el crítico gastronómico, a través de su cuenta de X. El mensaje, publicado el 17 de abril, fue interpretado por muchos como una burla hacia los creyentes y las tradiciones religiosas, generando rápidamente una ola de críticas.

Ante la reacción de los usuarios, Masías, quien ha declarado abiertamente ser ateo, aclaró que su mensaje no estaba dirigido a cuestionar la existencia de Dios. “Digo ‘gracias por no existir’ y algunos creyentes asumen que hablo de Dios. Lo que quise decir no es que Dios no exista, por más que lo piense, sino que agradezco a toda la gente que sale de Lima y deja la ciudad más habitable. Peléense solitos, por favor. Y respeten, gracias”, explicó, buscando poner fin a la polémica generada por su comentario.