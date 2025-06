Christian Cueva no puede salir de Cienciano. El lío empezó el último sábado 7 de junio cuando 'Aladino' fue anunciado como nuevo jugador de Emelec en el evento 'Verdadera Explosión Azul'. Días después, el 'Papá' se pronunció y dejó en claro que la transferencia no era legal y que iban a tomar las medidas necesarias en contra del club ecuatoriano. Posteriormente, la directiva cusqueña y el futbolista de 33 años se reunieron, pero no han llegado a un acuerdo.

En las últimas horas, se ha conocido que el club y el jugador no tienen un mutuo acuerdo. Por este motivo, su llegada a Emelec se complicaría. El 'Papá' no lo quiere dejar ir porque Christian Cueva había ampliado su vínculo con ellos hasta fines del 2026.

Christian Cueva y el fuerte motivo por el que no puede salir de Cienciano

El periodista Jehofred Sulca informó que este martes 10 de junio se reunieron Christian Cueva y Cienciano. "Terminó la reunión entre la dirigencia y Cueva. Y no hubo acuerdo para resolver por mutuo acuerdo", señaló en un principio por medio de su cuenta de X.

Cienciano se ampara en que Cueva extendió su contrato hasta fines del próximo año. Sin embargo, "lamentablemente el lo desconoció y por ello su representante llego a los acuerdos con Emelec de Ecuador", agregó.

Eso sí, aún habría una ruta de escape para Cueva. La defensa del club y el jugador deberán llegar a un acuerdo económico y así podrá irse a Emelec. "De aquí en adelante, la desvinculación del '10' se dará hasta que se pongan de acuerdo los abogados que representan a Cienciano y Christian Cueva para efectuar el abono para resolver el contrato. Con ello, recién podrá partir a Emelec", concluyó.

¿Qué dijo Sergio Ludeña sobre Emelec?

Durante una entrevista con 'Radio Metropolitana', el administrador de Cienciano informó que el club tomará acciones legales contra Emelec. Según Ludeña, asegura que la institución ecuatoriana causó perjuicios al anunciar la incorporación de un jugador que aún tenía contrato vigente.

"Vamos a demandar al club Emelec por anunciar a un jugador con contrato. Nos están generando un prejuicio y eso esta contemplado en el manual de FIFA. Quiero decirle a todos los hinchas que nadie va a pisotear nuestro escudo", declaró.

¿Cuánto ganaría Christian Cueva en Emelec?

Según la información proporcionada por el diario Líbero, en su nueva institución, Cueva recibirá una remuneración considerablemente superior a la que obtenía en Cienciano. A pesar de no detallar una cifra exacta, el periodista Gonzalo Menéndez afirmó que el salario de 'Aladino' en Ecuador será cuatro veces mayor al que percibía en el Cusco.