HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      
Entretenimiento

Natalia Lafourcade se convierte en madre por primera vez y presenta a su bebé: “Gracias vida, que me has dado tanto”

La cantante mexicana Natalia Lafourcade dio a luz a su primer hijo a sus 41 años y mostró tiernas fotografías en sus redes sociales. 

Natalia Lafourcade tiene pactado un concierto en Perú para este 19 de mayo de 2026. Foto: Canal13 de México
Natalia Lafourcade tiene pactado un concierto en Perú para este 19 de mayo de 2026. Foto: Canal13 de México

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció el pasado martes el nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el director Juan Pablo López-Fonseca, con quien contrajo matrimonio en privado en 2023. La artista de 41 años compartió la noticia en sus redes sociales acompañada de un emotivo mensaje y varias fotografías: “¡Gracias, vida, que me has dado tanto!”.

En julio, Lafourcade sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba en el segundo trimestre de su embarazo. Durante estos meses, llevó el proceso con discreción, aunque compartió de manera ocasional imágenes de su vientre y reflexiones personales sobre la maternidad que estaba por iniciar.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

“Hay un bello ser dentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, escribió en aquel momento al mostrar por primera vez su silueta de embarazada. Cinco meses después, volvió a sus redes para anunciar la llegada del bebé con un mensaje lleno de simbolismo: “Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre”.

PUEDES VER: Natalia Lafourcade en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

lr.pe

Natalia Lafourcade presenta a su hijo en redes

Natalia Lafourcade abrió su corazón al mostrar los primeros instantes junto a su bebé. A través de sus redes sociales, la cantante compartió imágenes de los últimos días de su embarazo y de sus primeros momentos como madre. En una de ellas se le ve amamantando, acompañada por su pareja, mientras comentaba con humor: “Mi primer día en este mundo. Mis papás no dejan de tomarme fotos”. Por el momento, aún no se ha dado a conocer el nombre del pequeño.

Además, la artista aprovechó la publicación para expresar su emoción con un mensaje lleno de simbolismo y ternura: “¡Gracias, vida! Un rayo de luz iluminó lo más profundo de mí y abrió un jardín de flores. Mi niño precioso, palomita de maíz. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. ¡Viva la vida y felices fiestas!”.

Notas relacionadas
Natalia Lafourcade en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

Natalia Lafourcade en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

LEER MÁS
¡Natalia Lafourcade está embarazada! Cantante anuncia que será madre por primera vez a sus 41 años

¡Natalia Lafourcade está embarazada! Cantante anuncia que será madre por primera vez a sus 41 años

LEER MÁS
Natalia Lafourcade hizo emocionar y bailar a fans en Lima: “Mucha de mi inspiración vino de Perú"

Natalia Lafourcade hizo emocionar y bailar a fans en Lima: “Mucha de mi inspiración vino de Perú"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro y actividades para la familia

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro y actividades para la familia

LEER MÁS
Bruno Pinasco llegó a los 50 años y pidió que detengan las bromas sobre su aspecto físico: “Por favor”

Bruno Pinasco llegó a los 50 años y pidió que detengan las bromas sobre su aspecto físico: “Por favor”

LEER MÁS
Helloween concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Joinnus para el ‘Giants & Monsters’ en Parque de la Exposición

Helloween concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Joinnus para el ‘Giants & Monsters’ en Parque de la Exposición

LEER MÁS
Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Entretenimiento

Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

Influencer Waldir Maqque reafirma su compromiso con la gastronomía cusqueña y sigue firme en las redes sociales

Christian Meier en Perú 2026: precios, fecha y venta de entradas en Ticketmaster para 'Así es el tour'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025