Natalia Lafourcade tiene pactado un concierto en Perú para este 19 de mayo de 2026. Foto: Canal13 de México

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció el pasado martes el nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el director Juan Pablo López-Fonseca, con quien contrajo matrimonio en privado en 2023. La artista de 41 años compartió la noticia en sus redes sociales acompañada de un emotivo mensaje y varias fotografías: “¡Gracias, vida, que me has dado tanto!”.

En julio, Lafourcade sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba en el segundo trimestre de su embarazo. Durante estos meses, llevó el proceso con discreción, aunque compartió de manera ocasional imágenes de su vientre y reflexiones personales sobre la maternidad que estaba por iniciar.

“Hay un bello ser dentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, escribió en aquel momento al mostrar por primera vez su silueta de embarazada. Cinco meses después, volvió a sus redes para anunciar la llegada del bebé con un mensaje lleno de simbolismo: “Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre”.

Natalia Lafourcade presenta a su hijo en redes

Natalia Lafourcade abrió su corazón al mostrar los primeros instantes junto a su bebé. A través de sus redes sociales, la cantante compartió imágenes de los últimos días de su embarazo y de sus primeros momentos como madre. En una de ellas se le ve amamantando, acompañada por su pareja, mientras comentaba con humor: “Mi primer día en este mundo. Mis papás no dejan de tomarme fotos”. Por el momento, aún no se ha dado a conocer el nombre del pequeño.

Además, la artista aprovechó la publicación para expresar su emoción con un mensaje lleno de simbolismo y ternura: “¡Gracias, vida! Un rayo de luz iluminó lo más profundo de mí y abrió un jardín de flores. Mi niño precioso, palomita de maíz. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. ¡Viva la vida y felices fiestas!”.