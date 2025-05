El nombre de Azucena Calvay vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, su exmúsico Gustavo Castro, natural de Trujillo, la acusa a ella y a su pareja, Jonathan Chero Antón, de presunta agresión física, abuso laboral e incumplimiento de pagos. Según el denunciante, el hecho ocurrió en el domicilio de la pareja, luego de que exigiera el pago correspondiente a sus servicios musicales del mes de abril.

Castro reveló que además de no recibir su salario, se le retuvieron equipos personales como samples y accesorios de batería electrónica. A través de redes sociales, el músico denunció que fue agredido físicamente por Chero y que Calvay, en lugar de mediar, lo habría encubierto. "Ya está denunciado, ya lo denuncié todo porque ese día me agredió", declaró en una entrevista al tiktoker 'Faranduleando con Fer'.

Músico acusa a Azucena Calvay y su pareja

En su testimonio, Castro señala que posee pruebas contundentes, entre ellas capturas de pantalla y audios. "Tengo audios, capturas donde Azucena Calvay me escribe diciéndome que me va a pagar la mitad solamente y que le firme unos documentos", afirmó. El músico relató que tras amenazar con acudir a un abogado, Jonathan Chero reaccionó violentamente. “Yo estaba tranquilo, llegábamos de viaje, él viene por detrás y me mete puñetes en la cabeza”, agregó.

La denuncia también incluye la retención de instrumentos utilizados para su desempeño profesional. Castro enfatizó que no cederá ante intimidaciones y que está dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer valer sus derechos como trabajador.

Azucena Calvay y su mensaje en medio de la polémica

Hasta el momento, Azucena Calvay no ha emitido un pronunciamiento formal, pero sí compartió un polémico mensaje en su Instagram. El video fue acompañado de un texto que ha generado múltiples interpretaciones: "No me escondo, soy una hdp con quien se lo merece, y por quienes amo me sacaría el corazón y se lo daría sin pensarlo dos veces. Así que si te dicen que soy una mala persona, créeles (algo hicieron para ganarse mi desdén)."