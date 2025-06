Pamela Franco se sinceró como pocas veces y habló sobre cómo es actualmente su relación con Christian Cueva, en medio de su polémica con Pamela López, madre de los hijos del futbolista. Cabe que recordar que la dueña de ‘Kittypam’ expuso recientemente unos chats en los que asegura haber tenido intimidad con el jugador apenas dos días antes del cumpleaños de la cumbiambera, en julio de 2024. En ese entonces, ya se rumoreaba que Franco y ‘Aladino’ mantenían un romance clandestino.

La artista sorprendió al revelar sus sentimientos y admitir que, actualmente, su noviazgo con Cueva no es del todo bonita, debido a los problemas que él enfrenta con su familia. "Yo estoy enamorada, siento que me aman en este momento y lo vivo como lo tengo que vivir. Del todo no es bonito porque hay muchas cosas alrededor que faltan solucionar, sobre todo de parte de él, que sí me gustaría que lo solucionara. Me preguntan de cosas que están sucediendo en su vida y prefiero no opinar porque siempre lo malinterpretan. Nadie tiene la verdad, son versiones", señaló Pamela Franco en ‘Día D’.

Pamela Franco habla sobre la infidelidad en medio de su romance con Christian Cueva

¿Qué pasaría si Christian Cueva le fuera infiel? Fue la pregunta que la reportera de ATV le hizo a Pamela Franco, quien no tuvo problemas en responderla. "Yo siempre he tenido esta frase 'La persona que te engaña y mira al costado, es porque no te quiere'. No te engañes. Estoy viviendo algo mutuo, cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puedo rogar y estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto", expresó de manera seria.

La cantante de 36 años también aseguró que ha conversado con Christian Cueva sobre la infidelidad, y por eso no dudo en hacer pública la advertencia que le dio si él llegara a estar con otra mujer.

"Yo le he dicho ya ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo’. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan. Mi papá me decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada (lo que dices por la boca), no regresan", sostuvo la cumbiambera.

Pamela Franco admite que se iría con Christian Cueva a Ecuador

Días atrás, Pamela Franco señaló que se encuentra muy contenta por el nivel futbolístico que Christian Cueva ha estado mostrando en su club, el Cienciano del Cusco, en las últimas semanas. Por esa razón, el Emelec de Ecuador está interesado en sumarlo en sus filas.

La cantante admitió que, si en caso su pareja termine fichando por ese equipo, ella no se haría problemas en dejar Perú y acompañarlo hasta ese país para estar unidos en esta nueva oportunidad para él. “Todo lo que venga que sea positivo y en donde esté yo tendré que ir. Cuando hay amor y respeto, todo se puede”, aclaró.