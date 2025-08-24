La Chola Pituca invierte en su vestuario casi S/ 1.200 entre tacos, polleras y maquillaje. Foto: Carlos Marín LR/Instagram.

La Chola Pituca invierte en su vestuario casi S/ 1.200 entre tacos, polleras y maquillaje. Foto: Carlos Marín LR/Instagram.

‘La Chola Pituca’ es un personaje creado por Jeyson Silvano, de apenas 22 años, e inspirado en la popular Chola Chabuca. Aunque sus críticos o haters lo acusan de imitar a Ernesto Pimentel, él lo desmiente contundentemente.

En las redes sociales, su popularidad crece abismalmente, al punto de convertirse en uno de los principales animadores de la música folclórica. Hace poco más de un año cobraba solo S/20 por presentación, y hoy puede darse el lujo de ganar hasta S/ 1.000 por solo dos horas en el escenario. En conversación con La República, contó todos los detalles sobre su personaje.

La Chola Pituca junto a su madrina musical, Pajita Aranda. Foto: Carlos Marín LR.

―¿Cómo nace tu personaje? ¿En qué te has inspirado?

―Empezó como un juego, no así de la nada. Comenzó con unas trenzas que mi madre hizo con lana. Los tacos fueron de segunda, los conseguí en la cachina de Ica. En ese tiempo, mi abuela tenía vestidores huamanguinos, porque mi familia es de Ayacucho, y me los puse a escondidas. Me compré una chompita, no huamanguina, y una mantita, y empecé a salir así. Desde ahí empecé a tener jale, pero me inspiré bastante en el personaje de la Cholita.

―¿Es una inspiración y no una imitación?

― No, es una inspiración en su forma de ser, en la delicadeza, y en su manera de trabajar. He visto algunos videos y, no sé si es mi imaginación o la forma en que yo lo interpreto…

―Pero da la sensación de que tratas de hablar un poquito parecido..

―Claro, el dejo… ¿Cómo va a ser? ¡Qué bonito! ¡Causachun Perú!

―¿Te gustaría conocer a la Chola Chabuca?

―Sí, me gustaría, pero también tengo miedo.

―¿Por qué el miedo?

―Son personajes con 30 años de trayectoria.

―¿Temes que pueda verlo como una imitación?

―Podría tomarlo así, pero creo que cuido mi imagen, al igual que ella cuida la suya. Hay mucha diferencia: ella está más en los circos y en la cumbia, mientras que yo me enfoco en el folklore. Me gusta la música huancaína, estudiarla y apoyar a artistas que la cantan.

―¿Crees que podría molestarse si te invitaran a un programa de América Televisión?

―Sí, podría incomodarse, pero conversando pienso que se llega a un buen diálogo.

―¿Cómo empezaste a animar eventos folklóricos?

―En Ica, en eventos privados, con artistas locales; luego, cuando vino mi madrina folclórica a Ica, Pajita Aranda, ella me trajo por primera vez a Lima, donde conocí a la promotora Leyva Producciones, que me llevó a Huaraz. Desde ahí también trabajo con la señora Salinas, quien me contrata para aniversarios y eventos.

―¿Qué edad tenías?

―Veinte años. Ahora tengo 22.

―¿Por qué el nombre Chola Pituca?

―Porque me gustan las joyas finas, la platería, los vestidos que lleguen a la rodilla, ni más abajo ni más arriba. También por la forma delicada de vestir, mi contextura delgada y mi manera de tratar.

―¿Recuerdas tu primer evento como animadora?

―¡Claro! Sentí miedo, pensé que se burlarían, pero el público me recibió hermoso. Mi meta es que al final de un concierto la gente baile, goce, llore y brinde, porque la vida es una sola.

―¿Por qué elegiste ser animadora?

―Siempre he sido muy suelta. Desde los 8 años quería ser cantante, imitaba a Rossy War. Me armaba escenarios con lo que tenía. No he tenido aún la oportunidad de conocerla, pero es mi favorita. Con el tiempo entré a la animación porque me encantaba la chispa y la chacota.

―¿Tu sueño es ser cantante o seguir como animadora?

―Me gustaría seguir como animadora, pero para eso también debo estudiar. Ya terminé oratoria y luego estudiaré teatro y actuación.

―En tu primera presentación, ¿cuánto te pagaron?

―20 soles por 4 horas. Yo no iba por el dinero; incluso ofrecí pagar mi pasaje. La cantante Nancy Vilca me apoyó mucho y me pagó, luego fue subiendo. Es una inversión de pies a cabeza.

―¿Cuántos eventos animas a la semana?

―Dos o tres, a veces varios en un mismo día, sobre todo en fiestas patronales.

―¿Cuánto cobras actualmente para animar?

―Mil soles por 2 horas, fuera de todo.

―¿En qué provincias trabajas más?

―Huánuco, Trujillo, Áncash.

―¿Y en Lima?

―Sí, pero sobre todo en eventos privados.

―¿Has estudiado alguna carrera profesional?

―Sí, Fisioterapia y Rehabilitación, pero tuve que pausarla por el trabajo. Me dolió dejarla, pero mi objetivo es terminarla.

― ¿Cuánto inviertes en vestuario?

―Los tacos cuestan 600 soles, las polleras 800, los corceles 600, los abrigadores más de 150 y el maquillaje entre 400 y 800 quincenales. El vestuario actual me costó unos 1,800 soles.

―¿Qué recuerdos tienes de tu niñez?

―Gracias a mi madre no me faltó techo, comida ni salud. Crecí en Ica, viví mayormente con mi abuela porque mi mamá trabajaba. No tengo relación con mi papá; me rechazó cuando intenté acercarme a los 17 años.

― ¿Qué dijo tu mamá cuando le contaste que querías ser la Chola Pituca?

―Al principio a toda la familia le chocó y me dieron la espalda. Después aceptaron y me apoyaron.

―¿Y ahora?

―Ahora mi mamá es mi fan número uno; hace lo posible por verme.

―¿Cómo crees que se siente tu papá al ver tu éxito?

―No lo sé, no tengo contacto desde los 17 años. Pero nunca me faltó cariño paternal, porque mi tío Edgar cumplió ese rol.

―¿Cuál es tu sueño?

―Hacer crecer mi personaje, tener un negocio y un programa propio, siempre enfocado en folklore.

―¿Cuánto has sufrido para llegar hasta aquí?

―He comido polvo y sufrido maltrato psicológico, a veces de músicos. Son cosas negativas que te hacen madurar.

―¿Has llorado?

―Sí, bastante.

―¿Alguna propuesta indecente?

―No, mi carácter es muy estricto.

―¿Lo más curioso que te ha pasado en un show?

―Un hombre del público, pasado de copas, casi me besa. Pero son cosas que cualquier artista vive.