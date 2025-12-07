Kelin Rivera se encuentra en Vietnam compitiendo por la corona del Miss Cosmo 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Kelin Rivera se encuentra en Vietnam compitiendo por la corona del Miss Cosmo 2025. | Foto: composición LR/Instagram

El Miss Cosmo 2025 celebrará su gran final en diciembre en Vietnam, con la peruana Kelin Rivera como una de las candidatas más destacadas. El certamen, que aspira a ser parte del Grand Slam de la belleza, llega pocas semanas después de la coronación de la mexicana Fátima Bosch en el Miss Universo, lo que mantiene la atención del público latinoamericano en la temporada de concursos internacionales.

En su segunda edición, el Miss Cosmo reúne a más de 70 participantes de distintos países, quienes buscarán recibir la corona de manos de la indonesia Ketut Permata Juliastrid. Kelin Rivera, Miss Cosmo Perú 2025, apunta superar el éxito que cosechó el país en la edición inaugural, donde Romina Lozano logró el top 5.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

¿Cuándo y a qué hora ver la final del Miss Cosmo 2025?

La final del Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. El evento comenzará a las 7.00 p. m. en horario local y será transmitido en simultáneo en todo el mundo, lo que permitirá seguir la competencia minuto a minuto. A continuación, los horarios confirmados por país:

Final del Miss Cosmo 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del sábado 20 de diciembre

7.00 p. m. del sábado 20 de diciembre Final del Miss Cosmo 2025 capítulo 7 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 p. m. del sábado 20 de diciembre

6.00 p. m. del sábado 20 de diciembre Final del Miss Cosmo 2025 capítulo 7 en Estados Unidos (PST): 4.00 p. m. del sábado 20 de diciembre

4.00 p. m. del sábado 20 de diciembre Final del Miss Cosmo 2025 capítulo 7 en España: 1.00 a. m. del domingo 21 de diciembre

1.00 a. m. del domingo 21 de diciembre Final del Miss Cosmo 2025 capítulo 7 en Bolivia y Venezuela: 8:00 p. m. del sábado 20 de diciembre

8:00 p. m. del sábado 20 de diciembre Final del Miss Cosmo 2025 capítulo 7 en Chile, Argentina y Brasil: 9:00 p. m. del sábado 20 de diciembre.

Kelin Rivera Kroll, modelo de 33 años, es Miss Cosmo Perú 2025. Foto: Instagram

¿Dónde ver la final del Miss Cosmo 2025?

Presentado por la multifacética celebridad sudafricana Bonang Matheba, la gran final del Miss Cosmo 2025 será transmitida en vivo online por el canal oficial del certamen en YouTube, disponible a nivel mundial.

El evento, que incluirá un festival de música, también estará disponible en VTV9, VieON y AXN, el cual puede verse en Latinoamérica desde algunos operadores de cable. Este canal, además, cuenta con una aplicación disponible para Smart TV y dispositivos móviles.

Kelin Rivera Kroll, modelo de 33 años, es Miss Cosmo Perú 2025. Foto: Instagram

¿Cómo votar por la peruana Kelin Rivera en el Miss Cosmo 2025?

El sistema de votación online es fundamental en esta edición, ya que permite que una candidata acceda directamente al top 10 gracias al apoyo del público. Para respaldar a Kelin Rivera, quien al 7 de diciembre se ubica en el puesto 28 con más de 28.000 puntos, los seguidores deben ingresar a la plataforma oficial de votación del Miss Cosmo 2025, donde la representante peruana aparece registrada con el número 057.