El último domingo 27 de abril, el Perú quedó sorprendido tras la presentación de Paul Michael en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. El salsero respondió un total de 15 preguntas, sin embargo, la última correspondiente a su relación con Pamela López, expareja de Christian Cueva, generó que perdiera los 15.000 soles que ya tenía ganados.

El conductor del programa dominical, Beto Ortiz, preguntó a su invitado si se "colgaba" de la fama de Pamela López. El músico respondió que no tenía intención de aprovecharse de su amiga, cuya amistad se convirtió en un tema controversial. No obstante, el polígrafo determinó que Michael no decía la verdad y su ilusión de ganar el premio se desvaneció en cuestión de segundos. Otros artistas se sentaron en el sillón rojo y tuvieron la misma suerte del salsero, regresar a su casa con las manos vacías.

Artistas que se fueron con las manos vacías de ‘El Valor de la Verdad’

Una de las entrevistas más recordadas fue la del cantante John Kelvin, quien participó en el programa en 2019. La expareja de Dalia Durán perdió los 15.000 soles tras negar que se avergonzaba de dormir con su madre hasta los 15 años. Rápidamente, el polígrafo detectó que no decía la verdad y el cumbiambero se marchó sin un sol.

Greissy Ulloa, se convirtió, en 2014, en otras de las figuras del espectáculo peruano en perder el premio. La hermana de Milena Zárate negó que agredió a su entonces pareja Ítalo Villaseca, pero el polígrafo reveló lo contrario, dejando a la colombiana fuera del programa sin ganar nada.

Greissy Ulloa e Italo Villaseca se convirtieron en figuras del espectáculo peruano en perder el premio de ‘El Valor de la Verdad. Foto: YouTube

El 14 de mayo del 2016, Ítalo Villaseca, el esposo de Greysi Ulloa, participó en el programa latino para desenterrar su pasado amoroso. Tras responder a 11 interrogantes, el joven no logró responder a más por miedo a perder la custodia de su bebé. Se retiró del set sin una un sol.

Melcochita también se animó a participar en ‘El Valor de la Verdad’ en 2014, sin embargo, tuvo la misma suerte de sus compañeros del entretenimiento. Al ser consultado sobre si ‘demostraba cariño a sus hijos dándole dinero”, el comediante negó tal versión y el polígrafo arrojó un resultado falso sobre esta respuesta.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ también participó en ‘El Valor de la Verdad’, pero la respuesta no convenció al polígrafo. Foto: YouTube

El controvertido político Kenji Fujimori fue otro de los personajes que desfiló por el sillón rojo. En 2013, el engreído de Alberto Fujimori negó que la renuncia por fax fue devastadora para la imagen de su padre. Minutos después, el polígrafo determinó que había mentido y lo dejó sin premio.

El cómico Miguel Barraza quedó atónito al perder los 15.000 soles en 2013. Al indagar sobre el uso de viagra, el popular ‘Chato’ aseguró que no lo consumía. El detector reveló que su respuesta era mentira y lo dejó sin el dinero obtenido tras responder 18 preguntas.

Miguel ‘Chato’ Barraza negó que usara viagra, por lo que perdió el premio de ‘El Valor de la Verdad’. Foto: YouTube

En 2014, el personaje de La Paisana Jacinta, interpretado por Jorge Benavides, fue sometido a la prueba del polígrafo. Al ser consultado sobre si le desagradaban las personas que hablaban mal de ella, negó sentir rechazo; sin embargo, el detector reveló que no fue honesto.

Greg Michel, Pedro Moral, Geni Alves, Yehude Simón, Roy Roger Sandi, Susy Díaz, Juan ‘Chiquito’ Flores, y hasta La Chilindrina intentaron ganar el premio, pero corrieron la misma suerte de sus antecesores. Luisito Caycho, el entonces esposo de Lucía de la Cruz, también se convirtió en el otro desafortunado participante de Beto Ortiz. En ese entonces, el popular ‘Chamaco’ perdió los 15.000 soles al asegurar que no era ‘bisexual’.

En el 2025, tras varias semanas de haber iniciado una nueva temporada, esta vez, vía Panamericana Televisión, ‘El Valor de la Verdad’ integró a sus filas de infortunados personajes a Paul Michael, quien se retiró del programa con una derrota, luego de que el polígrafo detectara inconsistencias en su respuesta y lo dejara sin premio.