El reconocido conductor de televisión, Bruno Pinasco, festejó con entusiasmo sus 50 años el domingo 1 de diciembre, recordando los logros alcanzados a lo largo de su carrera. En ello tuvo el privilegio de entrevistar a figuras de renombre del cine mundial que jamás imaginó conocer, consolidándose como una de las personalidades más queridas y admiradas de la televisión peruana.

Sin embargo, en medio de la celebración, el popular conductor de ‘Cinescape’ aprovechó la ocasión para hacer un singular pedido a sus seguidores. Pidió "como regalo" que se detuvieran las bromas y memes sobre su apariencia física, especialmente aquellos relacionados con su "eterna juventud" y la idea de que no envejece. A pesar de reconocer que estos comentarios se hacen con buena intención, Pinasco expresó su deseo de ver menos de ellos en las redes sociales.

Bruno Pinasco exige a sus seguidores un alto a las bromas sobre su físico

“Yo les quiero pedir, ahora que inicia esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo”, señaló Bruno Pinasco en un video colgado en Instagram de seis minutos aproximadamente.

Asimismo, la popular figura televisiva resaltó que, aunque su apariencia pueda sorprender a sus 50 años, sabe que con el tiempo todo cambiará y está decidida a disfrutar al máximo esta nueva etapa de su vida. “Les quiero pedir que dejemos ese juego, tengo ganas de hacerme grande”, agregó.

“Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que a partir de esta etapa no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión para un juego que tenemos para la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, sentenció Pinasco.

¿‘Cinescape’ llega a su fin?

En 2023, Bruno Pinasco debutó como escritor con la novela 'Tea Shop', y este año presenta su secuela, marcando un hito en su carrera literaria. A pesar de su éxito como autor, su gran pasión sigue siendo 'Cinescape', el programa de cine que ha conducido por más de 20 años y que celebrará su 25º aniversario en 2025.

Aunque el programa en América TV sigue siendo uno de sus grandes éxitos, Bruno Pinasco no cierra la puerta a nuevos proyectos. A pesar de que el programa continuará el próximo año, el conductor admite que aún no sabe qué deparará el futuro después de 2025.

“Tengo un proyecto chévere que estoy alistando con América Televisión, lo cual me emociona mucho. No sé si le veo un final a 'Cinescape', pero sí podría llegar a un punto de evolución. Me gustaría probar cosas nuevas y explorar nuevos retos”, sentenció.