Entretenimiento

Cantante Alejandro Aramburú regresa a Perú tras debutar en Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, y desata furor en aeropuerto

¡Euforia total! Alejandro Aramburú, primer peruano en debutar bajo la agencia de BTS, regresó al país convertido en integrante de Santos Bravos y fue recibido como una verdadera estrella por una multitud de fans.

A sus 21 años, Alejandro Aramburú de Santos Bravos marcó un hito al ser el primer peruano en debutar bajo HYBE, la empresa de BTS.
A sus 21 años, Alejandro Aramburú de Santos Bravos marcó un hito al ser el primer peruano en debutar bajo HYBE, la empresa de BTS.

¡Alejandro Aramburú ya está en Lima! El cantante peruano que viene rompiendo esquemas a nivel internacional regresó al país tras su exitoso debut como integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, compañía detrás de fenómenos globales como BTS. El 18 de diciembre, el artista desató la euforia en el aeropuerto Jorge Chávez, donde un séquito de fans lo esperó con pancartas, ovaciones y un recibimiento cargado de emoción que no tardó en extenderse en las redes sociales.

Su debut, ocurrido en octubre de 2025 en México, marcó un verdadero hito. Tras un exigente reality al estilo k-pop, que reunió a más de diez aspirantes, solo cinco consiguieron un lugar en la agrupación, y Alejandro fue uno de ellos. Hoy, regresa por todo lo alto a Perú convertido en un símbolo de orgullo nacional para sus admiradores.

Así fue el regreso de Alejandro Aramburú a Perú

Durante su paso por el aeropuerto de Lima, Alejandro Aramburú, hijo del reconocido tenista, fue recibido como toda una celebridad. Sus seguidores, según muestran los videos difundidos en redes sociales, mantuvieron el respeto por su espacio personal, mientras un contingente policial lo escoltaba para garantizar su seguridad y la de todos los presentes.

Uno de los momentos más comentados de su llegada al Jorge Chávez ocurrió cuando alzaba con orgullo la bandera peruana, gesto que desató la emoción de la multitud y reafirmó su profundo sentimiento patriótico. Ese mismo amor por su país lo ha acompañado desde la infancia y hoy resuena con fuerza en cada oportunidad que tiene de mostrarse ante el mundo como integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE.

¿Cuáles son los planes de Alejandro Aramburú en Perú?

Aunque actualmente Alejandro Aramburú no cuenta con una agenda oficial confirmada, el artista de 21 años ya había adelantado que regresaría a Perú para celebrar las fiestas de fin de año.

Sus compañeros de Santos Bravos —Kauê Penna, Kenneth Lavill, Drew Venegas y Gabi Bermúdez— no lo acompañaron en esta ocasión, lo que deja entrever que el regreso responde a motivos personales y familiares.

