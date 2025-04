La mañana del jueves 17 de abril, la noticia del fallecimiento de Álamo Pérez-Luna conmocionó profundamente al mundo de la televisión en Perú. Con una larga trayectoria como uno de los periodistas más destacados del país, su partida dejó un vacío en sus amigos y colegas, quienes no tardaron en rendirle homenajes a través de emotivos mensajes en redes sociales. Entre ellos, uno de los más sentidos provino de Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', quien, en varias ocasiones, había reconocido públicamente a Pérez-Luna como uno de los mejores reporteros que ha tenido el Perú.

En un mensaje cargado de emoción, Ortiz no solo recordó su relación profesional con el periodista, sino que también aprovechó para reconocer la rivalidad que existió entre ambos a lo largo de los años. En sus palabras, Beto Ortiz destacó la figura de Álamo Pérez-Luna como "el eterno número uno", un reconocimiento a su talento y al impacto que tuvo en el periodismo nacional.

El mensaje de Beto Ortiz tras el fallecimiento de Álamo Pérez-Luna

Cuando se conoció la triste noticia del fallecimiento de Álamo Pérez-Luna, Beto Ortiz, quien compartió una estrecha relación profesional con él, expresó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Ambos formaron parte de la misma generación de periodistas y trabajaron último juntos en 'Beto a saber', donde Pérez-Luna se desempeñó como reportero. En su mensaje, Ortiz reconoció la rivalidad que existió entre ellos a lo largo de los años y la admiración profunda que siempre sintió por su colega.

En su publicación, Ortiz acompañó sus palabras con fotografías actuales junto a Álamo, así como imágenes del pasado, cuando ambos formaban parte del programa 'La revista dominical'. Junto a ellos, trabajaban figuras como María Laura Rey, Marianne Blanco, Elsa Ursula y Mauricio Fernandini, quienes también fueron parte importante de esa época en la televisión peruana.

Mensaje de Beto Ortiz tras fallecimiento de Alamo Pérez-Luna. Foto: instagram.

"Cuando alguien que hace lo mismo que tú, lo hace mejor, puede despertarte todos los sentimientos posibles a la vez: lo admiras, lo detestas, lo imitas, lo criticas, lo amas, compites con él, trabajas con él, lo combates, lo defiendes pero básicamente preferirías que desaparezca de la faz de la tierra", escribió Ortiz.

En la misma publicación, Beto Ortiz continuó expresando su profundo reconocimiento con estas emotivas palabras: "¿Quién es ese maldito que cuenta mejor las historias, que tiene la mejor voz, que siempre consigue la mejor pepa, que hace el mejor rating…? ¿Quién es ese maldito que se atreve a ser mejor reportero que yo? Ese maldito eras tú, Álamo Ernesto Pérez Luna Canales. El eterno Número Uno, el preferido de los dioses: Alamito. Ese bendito eres tú", sentenció. Con estas poderosas palabras, Beto Ortiz no solo rindió homenaje a Álamo Pérez-Luna, sino que también dejó claro el inmenso respeto y admiración que sentía por su legado como uno de los periodistas más destacados de la televisión peruana.

Fernando Díaz recuerda a Álamo Pérez-Luna en sus últimos días

El periodista Fernando Díaz no tardó en rendirle tributo a Alamo Pérez-Luna en sus redes sociales tras conocer su fallecimiento. El conductor de 'Arriba mi gente' compartió un emotivo recuerdo de los últimos días de vida del recordado presentador de 'Vidas extremas'. A través de Instagram, Díaz reveló que visitó a Álamo en el hospital días antes de su muerte, un encuentro que sabía sería una despedida. "El lunes pasado fui a verlo al hospital. Sabía que era una visita con sabor a despedida. Llegué justo en el momento del almuerzo, así que pude acompañarlo en ese instante, ayudarlo a comer; conversamos, recordamos los buenos tiempos y escuchamos a Feiser, su querida banda de rock", escribió Díaz.

Fernando Díaz lamenta la muerte de su amigo Álamo Pérez-Luna. Foto: Instagram

Durante esta visita, Álamo Pérez-Luna, quien siempre fue conocido por su carisma, compartió con su amigo una reflexión sobre su vida. Tras escuchar juntos a Feiser, su banda favorita, Álamo, con serenidad, le dijo: "He vivido intensamente". Fernando Díaz no dudó en reconocer la verdad en sus palabras: "Álamo vivió, se equivocó como todos, se cayó como todos y se levantó muchas veces", expresó en su mensaje de despedida. Además, destacó la grandeza profesional de su colega: "Me quedo con lo bueno, con su amistad. Habrá gente que le tirará piedras, seguramente; pero no hubo ni habrá otro reportero con su talento, con su olfato y oficio. Hasta pronto, viejito", finalizó.