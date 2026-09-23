Día del Shopping movería S/320 millones: ¿qué productos concentrarán las compras este fin de semana?

El Día del Shopping prevé movilizar alrededor de S/320 millones en ventas este 26 y 27 de setiembre, con los productos para el hogar y la tecnología entre las categorías que llegan con mayor dinamismo, seguidas por moda y calzado, según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). La expectativa se sustenta en el comportamiento que estos rubros han mostrado durante el primer semestre del año.

Las categorías vinculadas al hogar registraron los mayores avances. Entre enero y junio, las ventas de artículos y equipos domésticos crecieron 17,2%, mientras que el equipamiento del hogar aumentó 17,7%, de acuerdo con las cifras difundidas por Accep. En moda y calzado, el incremento acumulado fue de 6%.

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El comportamiento de estos segmentos también encuentra respaldo en los resultados del comercio minorista. El Ministerio de la Producción (Produce) informó que las ventas del comercio interno alcanzaron S/52.487 millones en 2025, un crecimiento de 5,2% frente al año anterior. Dentro de ese resultado, el equipamiento del hogar, las tiendas por departamento y las farmacias estuvieron entre las actividades con mayores avances.

Para la campaña de este fin de semana, el cambio de temporada podría añadir presión para reducir inventarios de otoño-invierno en algunas tiendas de moda y calzado. Esto puede traducirse en promociones más agresivas, aunque el descuento anunciado no necesariamente determina por sí mismo el beneficio para el consumidor.

Una campaña que llega con mayor movimiento

La edición de este año reunirá a más de 90 centros comerciales y cerca de 9.000 tiendas a nivel nacional. El organismo estima que el evento recibirá más de 7 millones de visitas.

La campaña se desarrolla además en un contexto favorable para el sector. La asociación proyecta que las ventas de los centros comerciales superarán los S/40.000 millones durante 2026, mientras que la ocupación de sus espacios comerciales llegaría a aproximadamente 97%.

Además de hogar, tecnología, moda y calzado, la oferta incluirá productos de belleza y cuidado personal, así como actividades vinculadas con gastronomía y entretenimiento. En este último grupo, las ventas de bebidas registraron un incremento de 16,4% durante el primer semestre, según las cifras proporcionadas por el gremio.

Para los consumidores, el incremento de promociones también plantea la necesidad de comparar precios antes de comprar. Más allá del porcentaje anunciado, conviene revisar el precio previo, las condiciones de la oferta, su vigencia, disponibilidad y las políticas de cambio o devolución.

Provincias aumentan su peso en el retail

El otro elemento que diferencia esta edición es el mayor dinamismo esperado fuera de Lima. Accep proyecta que las visitas aumenten 24,6% en Cusco, 21,2% en Arequipa y 19,9% en Chiclayo frente al año anterior. Para Lima, la expectativa de crecimiento es de 15,7%.

Arequipa concentraría alrededor de 400.000 visitas y ventas cercanas a S/17 millones, mientras que Chiclayo proyecta aproximadamente S/10 millones durante la campaña.

La evolución de estas ciudades forma parte de un cambio más amplio en el mercado. Según la asociación, las regiones ya representan 51% de las ventas de los centros comerciales, mientras que Lima concentra el 49%. Hace poco más de una década, la distribución era de aproximadamente 30% para las provincias y 70% para la capital.

El desplazamiento del consumo también está acompañado por nuevos proyectos. Las empresas asociadas al organismo tienen comprometidos S/816 millones en inversiones para 2026-2027, destinados a ampliaciones, remodelaciones y nuevos centros comerciales.

El margen para expandir este formato todavía es amplio. La densidad de superficie de centros comerciales en Perú llega a 9,4 metros cuadrados por cada 100 habitantes, frente a 26,5 metros cuadrados en Chile, según las cifras difundidas por la asociación.

Así, el resultado del Día del Shopping permitirá observar no solo si se cumple la expectativa de S/320 millones, sino también qué categorías terminan captando el gasto y qué ciudades explican una mayor parte del movimiento comercial.