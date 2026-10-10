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Economía

AFP: informalidad superior al 60% en ciudades del norte limita el alcance del nuevo retiro, advierte la CCL

La Cámara de Comercio de Lima advierte que parte de los trabajadores afectados por el fenómeno de El Niño no cuenta con ahorros previsionales para acceder al retiro de hasta S/22.000 que plantea el nuevo proyecto.

La CCL sostiene que la respuesta económica ante El Niño debería dirigirse a los damnificados, independientemente de su condición previsional.
La CCL sostiene que la respuesta económica ante El Niño debería dirigirse a los damnificados, independientemente de su condición previsional.Composición LR/IA
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La elevada informalidad laboral en algunas ciudades del norte del país limita, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el alcance de un nuevo retiro de AFP como mecanismo para afrontar los efectos del fenómeno El Niño. En Tumbes, Chiclayo, Piura, Cajamarca y Trujillo, más del 60% de los trabajadores tiene empleo informal, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes al periodo julio de 2025-junio de 2026.

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El gremio cuestiona el proyecto de ley N.° 00469-2026-2031-CD porque considera que el acceso a los fondos previsionales no garantiza que la ayuda llegue a quienes registren pérdidas por lluvias e inundaciones. La necesidad de asistencia económica ante una emergencia climática no depende de estar afiliado a una AFP ni de contar con ahorros para la jubilación.

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Según los datos del INEI citados por la CCL, la informalidad laboral alcanza el 70,5% en Tumbes, el 67,3% en Chiclayo, el 64,2% en Piura, el 62,3% en Cajamarca y el 62,8% en Trujillo. Estas tasas reflejan las dificultades que tendría una medida basada en el retiro de fondos privados para llegar a trabajadores que desarrollan sus actividades fuera del empleo formal y que pueden verse perjudicados por la interrupción de sus ingresos.

La situación es relevante para sectores como la agricultura, la pesca y el pequeño comercio, cuyas actividades pueden verse afectadas por las lluvias intensas, las inundaciones y los daños a la infraestructura. La CCL sostiene que la respuesta económica ante El Niño debería dirigirse a los damnificados, independientemente de su condición previsional.

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Los saldos de las AFP también condicionan el acceso

La disponibilidad de dinero en las cuentas individuales constituye otra limitación señalada por el gremio. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recogidas en la información difundida por la CCL, cerca de cuatro millones de afiliados ya no tendrían saldo en sus cuentas, mientras que casi ocho millones de los 10,2 millones de afiliados acumularían menos de S/5.500.

Por ello, el monto que cada persona podría retirar dependería de los recursos acumulados en su cuenta y de las condiciones que finalmente se establezcan si la iniciativa es aprobada. El límite contemplado en el proyecto no significa que todos los afiliados puedan acceder a esa suma.

La CCL también cuestiona que el retiro previsional sea utilizado como mecanismo para atender una emergencia climática, pues reduciría los recursos destinados a financiar la jubilación sin asegurar que el dinero llegue a quienes sufrieron daños directos. El gremio pidió a la Cámara de Diputados archivar la iniciativa.

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Como alternativas, propone entregar ayuda temporal y focalizada a los hogares damnificados, establecer seguros agrarios y pesqueros para recuperar el capital perdido y facilitar créditos de emergencia con garantías estatales para las micro y pequeñas empresas afectadas. También plantea reprogramar deudas, aplicar alivios tributarios temporales en las zonas declaradas en emergencia y acelerar las obras de prevención frente a lluvias e inundaciones.

La discusión, por tanto, no se limita a la disponibilidad de los fondos previsionales, sino a cómo hacer llegar los recursos de emergencia a los hogares y negocios que efectivamente registren pérdidas, incluidos aquellos cuyos trabajadores no cuentan con ahorros en una AFP.

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