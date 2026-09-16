Retail en Perú espera cerrar 2026 con crecimiento de hasta 5%, pero El Niño amenaza ventas y logística

El gremio identifica al fenómeno El Niño entre los factores que podrían afectar la continuidad de las operaciones, especialmente por sus efectos sobre carreteras, abastecimiento y costos logísticos.

El gremio identifica al fenómeno El Niño entre los factores que podrían afectar la continuidad de las operaciones, especialmente por sus efectos sobre carreteras, abastecimiento y costos logísticos. Composición LR/IA

El comercio minorista peruano afronta el último tramo de 2026 con una combinación de recuperación del consumo y riesgos que podrían limitar su desempeño. Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que el sector espera terminar el año con un crecimiento de entre 3% y 5%, aunque advirtió que el fenómeno El Niño podría alterar las ventas y el abastecimiento durante los próximos meses.

“Crecer el cierre del año entre 3 y 5% es lo esperado”, sostuvo Passalacqua al evaluar el comportamiento del retail durante el primer semestre y las perspectivas para la campaña de fin de año.

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Las cifras presentadas por el gremio muestran, en paralelo, el peso que mantiene esta actividad en la economía. Las ventas formales del retail alcanzaron S/27.478 millones en el primer semestre de 2026, equivalente al 9,1% del PBI semestral, mientras que el empleo directo registrado por Produce llegó a 122.069 trabajadores a junio, un incremento interanual de 6,1%.

Mundial impulsó las ventas y Navidad será la próxima prueba

Para Passalacqua, el desempeño de este año estuvo marcado por factores que fueron más allá del comportamiento habitual de las campañas comerciales. La presidenta del gremio señaló que, pese al escenario político, el Mundial representó un impulso relevante para el consumo.

"El pico que nos alivió, aparte de lo político, fue el tema del Mundial", afirmó. Según su evaluación, durante junio se registró un crecimiento de entre 10% y 12%, comportamiento que, a su juicio, no se había observado en un junio anterior.

No todas las campañas tuvieron el mismo resultado. La representante empresarial indicó que las ventas por el Día del Padre y el Día de la Madre estuvieron por debajo de las metas previstas, con retrocesos de aproximadamente 3% a 4% en determinados casos.

El gremio, sin embargo, identifica una expansión más extendida entre las distintas categorías. En el primer semestre, los libros y productos especializados registraron el mayor incremento acumulado, con 20,6%; seguidos por equipamiento del hogar, con 17,7%; tiendas por departamento, con 11,5%; supermercados, con 11,4%; farmacias y cosmética, con 10,3%; y ferretería, con 8,8%.

El siguiente gran indicador será la campaña navideña. Passalacqua considera que noviembre permitirá medir con mayor claridad la disposición de los consumidores.

"El primer termómetro van a ser los cibers", comentó en referencia a las jornadas de comercio electrónico y a eventos como el 'Black Friday'. Para la dirigente, el comportamiento de estas campañas servirá para anticipar cómo podría desenvolverse la Navidad.

Libros y equipamiento del hogar encabezaron un crecimiento que se sintió de forma transversal en el sector.

El Niño obliga a revisar compras y abastecimiento

El principal riesgo para los próximos meses está relacionado con el clima. El gremio identifica al fenómeno El Niño entre los factores que podrían afectar la continuidad de las operaciones, especialmente por sus efectos sobre carreteras, abastecimiento y costos logísticos.

En este escenario, Passalacqua señaló que las empresas deben utilizar la información disponible para anticiparse a posibles interrupciones.

"La recomendación es que ya hay data, ya sabemos por dónde va a llegar, ya sabemos los departamentos y las provincias que se van a ver afectadas", explicó.

Una de las medidas planteadas es ajustar las compras destinadas a los primeros meses de 2027. La lógica es evitar acumular inventarios que posteriormente puedan tener dificultades para ser movilizados o comercializados en las zonas afectadas.

"Debes prevenir que esta compra debe ser menor, si todavía no la has hecho. Debes prevenir el tema estratégico logístico", sostuvo.

El riesgo no se limita al nivel de ventas. Una interrupción en las rutas de transporte puede encarecer el traslado de productos o dificultar su llegada a establecimientos comerciales. Por ello, el sector también viene planteando alternativas para mantener el abastecimiento.

Retail pide destrabar el cabotaje ante posibles problemas de transporte

En materia logística, Passalacqua señaló que desde la CCL se viene impulsando una discusión sobre el cabotaje como alternativa para movilizar mercancías.

La representante empresarial sostuvo que existe una limitación relacionada con las condiciones para que embarcaciones extranjeras puedan participar en este mecanismo. En su opinión, destrabar esta alternativa permitiría contar con una vía adicional de transporte en caso de que las carreteras resulten afectadas.

"El cabotaje va a permitir traer del norte y llegar al norte o al sur igual", señaló.

La preocupación adquiere mayor relevancia debido a que el propio gremio considera que El Niño puede convertirse en un riesgo para la continuidad operativa y no únicamente en un problema asociado a la demanda.

Más de US$522 millones en nuevos proyectos retail

Mientras las empresas preparan medidas para enfrentar los riesgos climáticos, el sector también mantiene proyectos de expansión. El gremio reporta US$522 millones de inversión anunciada en cinco nuevos proyectos retail.

Entre las iniciativas figuran Cencosud San Juan de Lurigancho, con una inversión estimada de US$230 millones; Marina City Center, por US$100 millones; Plaza Center Trujillo, por US$146 millones; Jockey Premium Outlet, con US$20 millones; y The Square, en Surco, con una inversión cercana a US$26 millones.

Passalacqua explicó que la apertura de nuevos centros comerciales puede generar un efecto sobre el movimiento comercial de las zonas donde se instalan. Según su referencia, un nuevo establecimiento puede elevar entre 15% y 20% el movimiento de su área de influencia, aunque su consolidación requiere tiempo.

Pese a los riesgos climáticos y de seguridad, el sector sigue apostando por expandirse con nuevos centros comerciales.

Seguridad y clima, los pedidos para el próximo gobierno

Además del impacto climático, el sector identifica la seguridad ciudadana como uno de los principales factores que pueden condicionar la actividad comercial durante los próximos meses. En particular, Passalacqua mencionó el riesgo de robos y extorsiones durante la campaña navideña.

"Lo primero, la seguridad", respondió al ser consultada sobre las prioridades que debería asumir el próximo gobierno.

El gremio coloca a la seguridad ciudadana, El Niño, la logística y el abastecimiento entre los principales desafíos para el retail. Al mismo tiempo, las expectativas empresariales permanecen en terreno positivo: la expectativa del sector a 12 meses alcanza 69 puntos y la de demanda llega a 74,6, ambas por encima del umbral de 50 puntos considerado optimista.

Así, el cierre de 2026 tendrá dos variables que avanzarán en paralelo: una campaña comercial que el sector espera que reactive el consumo y una temporada climática que podría poner a prueba la capacidad logística de las empresas. Para el retail, el resultado de los próximos meses dependerá no solo de cuánto compre el consumidor, sino también de que los productos puedan llegar a los establecimientos y mantenerse disponibles.