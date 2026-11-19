Perú y Tailandia firman TLC que amplía de 66% a 94% el acceso arancelario para productos peruanos. | La República

Perú y Tailandia firman TLC que amplía de 66% a 94% el acceso arancelario para productos peruanos. | La República La República

Perú y Tailandia firmaron un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que ampliará de 66% a 94% la cobertura de productos peruanos con acceso arancelario preferencial al mercado tailandés, una vez que entre en vigor. El instrumento incorpora nuevas disposiciones sobre comercio de servicios, competencia y propiedad intelectual, aunque su aprovechamiento dependerá también de las condiciones que enfrenten los exportadores para colocar sus productos en ese destino.

La firma se realizó este 19 de noviembre en Shenzhen, China, durante la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Participaron la presidenta Keiko Fujimori y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. El documento fue suscrito por los ministros de Comercio de ambos países, Rogers Valencia y Suphajee Suthumpun.

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Las conversaciones entre ambos países se retomaron en 2024, después de varios años de negociaciones, y quedaron sustancialmente concluidas en diciembre de 2025.

TLC con Tailandia amplía preferencias para productos peruanos

La ampliación de la cobertura arancelaria permitirá que una mayor variedad de bienes nacionales acceda al mercado tailandés bajo condiciones preferenciales. Entre los productos que podrían beneficiarse figuran los muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado.

El acuerdo también incorpora compromisos sobre comercio de servicios, incluidos los financieros y profesionales, además de disposiciones sobre competencia, defensa comercial, entrada temporal de personas de negocios y propiedad intelectual.

Sin embargo, la reducción de aranceles no resuelve por sí sola todas las barreras para exportar. Estrella Peinado, profesora de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, señaló a este diario que uno de los principales obstáculos para aprovechar los acuerdos comerciales es el acceso efectivo a los mercados, particularmente por las exigencias sanitarias y fitosanitarias.

Al referirse expresamente al nuevo entendimiento con Tailandia, la especialista sostuvo que será necesario revisar qué productos cuentan con las condiciones sanitarias y fitosanitarias negociadas para ingresar a ese destino. También mencionó que el país dispone de una oferta diversa, que incluye castañas, arándanos y otros productos agropecuarios, cuyo potencial dependerá de que puedan cumplir los requisitos de los mercados de destino.

Exportaciones peruanas a Tailandia sumaron US$120 millones en 2025

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó un récord de US$739 millones en 2025. De ese total, las exportaciones peruanas representaron US$120 millones, con un crecimiento de 8,8% respecto al año anterior.

Los productos pesqueros impulsaron principalmente los envíos nacionales y la pota se mantuvo como el principal producto peruano exportado a Tailandia. La ampliación de las preferencias arancelarias incorpora otros bienes a la oferta que podría llegar en mejores condiciones a ese mercado, aunque todavía será necesario evaluar cuánto de ese potencial puede concretarse.

Peinado consideró que el Perú debe orientar su estrategia comercial no solo a identificar qué productos puede ofrecer, sino también a conocer qué demandan los mercados asiáticos. En esa línea, planteó aprovechar los acuerdos para diversificar las exportaciones y reducir la concentración en unos pocos destinos.

TLC incorpora compromisos para el comercio de servicios

Además del intercambio de bienes, el acuerdo establece disposiciones para facilitar la prestación de servicios y la actividad empresarial entre ambos países. Entre las materias incluidas figuran los servicios financieros y profesionales, la entrada temporal de personas de negocios y la cooperación.

La firma constituye un paso previo a la aplicación de las nuevas condiciones comerciales, pues todavía deben completarse los procedimientos correspondientes para que el TLC entre en vigor.

Para Peinado, el aprovechamiento de estos acuerdos también requiere preparar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, para afrontar las exigencias logísticas, legales y de seguridad en los pagos que supone operar en mercados internacionales.