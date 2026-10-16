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Halloween y Día de la Canción Criolla: pymes esperan elevar sus ventas hasta 12% en octubre

Las celebraciones del 31 de octubre favorecerían a negocios de confecciones, comercio y gastronomía. El antecedente de 2025 muestra un avance de la actividad comercial y de restaurantes, aunque la proyección para este año corresponde a una estimación gremial.

La preparación comercial también incluye promociones específicas, búsqueda de proveedores alternativos y refuerzo de los equipos de trabajo, según la CCL.
La preparación comercial también incluye promociones específicas, búsqueda de proveedores alternativos y refuerzo de los equipos de trabajo, según la CCL.Composición LR/IA
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Las ventas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrían aumentar entre 8% y 12% durante Halloween y el Día de la Canción Criolla, frente a un periodo habitual, según una proyección del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La campaña del 31 de octubre abre oportunidades para distintos negocios, pero el resultado dependerá de la demanda que logren captar y de cuánto gasten para atenderla.

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Las dos celebraciones tienen efectos comerciales diferentes. Halloween concentra las compras en disfraces, confecciones, dulces, decoración y actividades recreativas; mientras que el Día de la Canción Criolla favorece a restaurantes, peñas y establecimientos que ofrecen espectáculos musicales. Esta diferencia determina qué productos conviene priorizar y qué tipo de público puede atraer cada empresa.

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El movimiento de octubre también cuenta con un antecedente estadístico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la actividad de restaurantes creció 2,95% en octubre de 2025 frente al mismo mes del año anterior. El organismo vinculó el resultado favorable, entre otros factores, con las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, además de las ferias gastronómicas.

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En ese mismo mes, el sector comercio registró un crecimiento interanual de 4,09%, impulsado por los resultados positivos del comercio mayorista, minorista y automotriz. Sin embargo, estas cifras abarcan actividades económicas de distinto tamaño y no permiten determinar cuánto vendieron específicamente las pymes durante ambas festividades.

Capital de trabajo: el riesgo de comprar más de lo necesario

Para la campaña de este año, el presidente del gremio empresarial, Rodolfo Ojeda, recomendó evaluar un incremento de entre 10% y 20% en el capital de trabajo. La proporción debe ajustarse al historial de ventas, las características de cada negocio y la demanda que realmente pueda atender, por lo que no constituye una inversión obligatoria para todas las empresas.

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El capital de trabajo permite cubrir compras de mercadería y otros gastos operativos, incluidos los asociados a la contratación temporal de personal. El problema aparece cuando las expectativas llevan a adquirir más productos de los que el negocio puede vender: el dinero queda inmovilizado en inventarios y deja de estar disponible para pagar proveedores, alquileres u otras obligaciones.

La planificación cobra especial importancia para quienes comercializan artículos vinculados exclusivamente con Halloween. A diferencia de otros productos que mantienen su demanda durante el año, los disfraces y adornos temáticos pueden perder atractivo después de la fecha, lo que reduce las posibilidades de recuperar el dinero invertido.

Por ello, Ojeda aconsejó distribuir las compras y la producción en varias etapas, en lugar de comprometer todo el presupuesto al inicio. Esta estrategia permite ajustar el abastecimiento según el ritmo de ventas y limitar las existencias que queden sin salida una vez terminada la campaña.

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Promociones digitales para captar compradores

La preparación comercial también incluye promociones específicas, búsqueda de proveedores alternativos y refuerzo de los equipos de trabajo. Según la CCL, algunos negocios están utilizando redes sociales y canales digitales para difundir sus ofertas y llegar a consumidores que no necesariamente acuden a sus establecimientos físicos.

Para los comercios pequeños, estas herramientas permiten mostrar productos y recibir pedidos sin depender exclusivamente de la atención presencial. No obstante, ampliar el alcance de una promoción no garantiza mayores ganancias: los descuentos, los costos de entrega y el gasto adicional en personal deben considerarse al calcular la rentabilidad de cada venta.

La estimación de la CCL plantea un escenario favorable para los negocios vinculados con ambas celebraciones, pero el crecimiento efectivo solo podrá conocerse después de la campaña. La diferencia entre vender más y obtener mayores ganancias dependerá también de los costos asumidos para atender la demanda.

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