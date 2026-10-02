Crédito hipotecario se acerca a los S/18.000 millones, pero Mivivienda sigue 27% por debajo de su nivel de 2022

El financiamiento hipotecario en el Perú se acerca a los S/18.000 millones anuales, pero el avance del crédito para vivienda no se refleja con la misma intensidad en los recursos canalizados a través del Fondo Mivivienda. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el monto total desembolsado llegó a S/17.939 millones, mientras que los créditos financiados por el fondo sumaron S/1.799 millones, un monto 27,2% inferior al registrado entre agosto de 2022 y julio de 2023, por lo que todavía no recuperan ese nivel, según el Informe Económico de la Construcción N.° 105, elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) con información de la SBS y el Fondo Mivivienda.

En el periodo analizado, el crédito otorgado fue 13,2% superior a los S/15.848 millones registrados entre agosto de 2024 y julio de 2025 y representó un incremento de 18,7% frente al inicio del quinquenio analizado, según el reporte.

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Sin embargo, al separar los créditos otorgados según el origen de los fondos, la evolución resulta distinta. Las instituciones financieras que colocaron créditos con liquidez propia desembolsaron S/16.140,7 millones en los últimos doce meses considerados, un aumento de 22,7% respecto al inicio del periodo de comparación. En cambio, las operaciones financiadas con capitales de este programa estatal sumaron S/1.799,1 millones y permanecieron 27,2% por debajo del monto alcanzado entre agosto de 2022 y julio de 2023

Fondo Mivivienda todavía no recupera los niveles previos

La brecha resulta más visible al comparar las colocaciones del fondo con las registradas durante el periodo agosto de 2022-julio de 2023. En esos doce meses, el financiamiento con ese esquema público alcanzó S/2.470 millones. En el periodo más reciente, el monto fue de S/1.799 millones, una diferencia de alrededor de S/671 millones.

La caída no significa que las colocaciones del fondo hayan dejado de crecer en todos los periodos. De hecho, el monto creció frente a los doce meses inmediatamente anteriores. No obstante, la comparación histórica evidencia que su recuperación continúa rezagada respecto de los niveles alcanzados al inicio del periodo de cinco años evaluado.

La diferencia también aparece en el número de operaciones. Según el informe, entre agosto de 2025 y julio de 2026 se otorgaron 47.815 créditos hipotecarios en el sistema financiero, frente a 38.164 créditos otorgados por instituciones financieras con recursos propios y 9.651 operaciones asociadas al Fondo Mivivienda. El total del sistema alcanzó así el nivel más alto del quinquenio considerado, mientras que los créditos financiados por el fondo se mantuvieron por debajo de los resultados de 2022-2023.

Este contraste importa porque el crecimiento general del crédito hipotecario no permite concluir, por sí solo, que haya mejorado en la misma proporción el acceso a las modalidades de financiamiento vinculadas al programa estatal. Para evaluar esa evolución también es necesario observar el monto y la cantidad de operaciones que canaliza el programa.

Los desembolsos mostraron señales mixtas durante 2026

La evolución mensual añade otro matiz. CAPECO señala que en julio de 2026 el número total de desembolsos hipotecarios cayó por cuarto mes consecutivo. Frente a marzo de ese año, las operaciones respaldadas por el Estado disminuyeron 4,9%, mientras que las otorgadas por las instituciones financieras con recursos propios retrocedieron 6,4%.

Pese a esa reducción en la comparación con marzo, los montos concedidos de julio fueron superiores a los de julio de 2025: aumentaron 20,8% en el conjunto del sistema, 18,4% en el segmento asociado a Mivivienda y 21,5% en los créditos colocados con recursos propios de las entidades financieras. Es decir, el descenso mensual acumulado no anuló el crecimiento interanual.

En agosto, además, los créditos de interés social registraron un repunte de 34,3% respecto de julio. De acuerdo con el informe, el resultado estuvo relacionado con el aumento de las colocaciones de Techo Propio, que crecieron 57,7%, y del Crédito Complementario de Techo Propio (CRC), con un avance de 44,9%.

Ese repunte puede indicar una mejora en las colocaciones durante el último mes disponible en el reporte, pero no basta para afirmar que el fondo haya recuperado el volumen de créditos de 2022-2023. La comparación anual y la evolución mensual miden periodos diferentes, por lo que ambas deben leerse por separado.

El crecimiento del crédito no elimina la brecha de acceso

El panorama que se presenta combina dos tendencias: un monto récord de desembolsos hipotecarios para el conjunto del sistema financiero y una inyección de capital público que aún no alcanza los niveles de algunos años anteriores. El contraste permite plantear una pregunta relevante para el mercado inmobiliario: cuánto del dinamismo del crédito se está traduciendo en operaciones canalizadas mediante los programas vinculados al fondo.

Las cifras del informe, por sí solas, no explican las causas de esa diferencia ni permiten atribuirla únicamente a la disponibilidad de financiamiento público, las condiciones de acceso de los hogares o la oferta de viviendas. Para establecer esos factores sería necesario contrastar las cifras con información adicional sobre presupuesto, ejecución, requisitos de los programas, tasas de interés y características de los beneficiarios.

Por ahora, los datos muestran que el récord hipotecario no ha supuesto una recuperación equivalente para el Fondo Mivivienda. Mientras las instituciones financieras entregaron S/16.140 millones con recursos propios en los doce meses hasta julio de 2026, las operaciones asociadas al fondo sumaron S/1.799 millones, todavía por debajo de su nivel de agosto de 2022 a julio de 2023.