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Política

Elecciones municipales y regionales 2026: así votaron las autoridades del Ejecutivo y del Congreso

Keiko Fujimori sufragó en San Borja y Miguel Torres en Surco. Luego, la presidenta se reunió en Palacio con la premier Luis Galarreta y el presidente del Senado.

Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”
Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”Captura Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres, votaron la mañana de este domingo cuatro de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Fujimori sufragó en la institución educativa Libertador San Martín, en San Borja. Torres lo hizo en el colegio Trener, en Surco.

Más de 26 millones de electores estaban convocados para elegir a 13.148 autoridades. Entre ellas hay 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de vicegobernadores, consejeros y regidores. Las mesas funcionaron de 7.00 a. m. a cinco.00 p. m. Según el Ministerio del Interior, se instalaron cerca de 90 mil mesas en más de 10 mil locales.

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Fujimori votó en la mesa N.° 058934. Al salir, dijo que recibió el informe de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde. Aseguró que la Policía y las Fuerzas Armadas estaban desplegadas en todas las mesas y que el Gobierno garantizaba el orden durante la jornada.

La mandataria pidió un voto consciente por los mejores candidatos a las alcaldías distritales y provinciales y a los gobiernos regionales. "Invoco a todos a votar de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores. Estas autoridades son fundamentales para trabajar en conjunto con el Gobierno central. Les deseo suerte a los candidatos”, dijo Fujimori.

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Astudillo había afirmado, en declaraciones a TVPerú Noticias previas a los comicios, que la Policía Nacional debía duplicar e incluso triplicar sus esfuerzos durante la jornada. Precisó que el operativo no se limitaba a los locales de votación y al traslado del material electoral, porque la PNP mantendría las acciones contra la delincuencia.

Torres pide orden para Lima

Torres dijo que existe expectativa por la elección del próximo alcalde de Lima y que la nueva gestión debe contribuir a poner orden en la ciudad. También pidió elegir autoridades que trabajen por los ciudadanos.

Después de votar, Fujimori se trasladó a Palacio de Gobierno y se reunió con la premier Luis Galarreta y con Torres. Más tarde se sumó el canciller Carlos Espá. La Presidencia no detalló los temas tratados. La mandataria también presidió el Cambio de Guardia, acompañada por Galarreta y Torres.

Las mesas cerraron a las 5.00 p. m. con incidencias en algunas localidades. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la jornada se desarrolló con normalidad y condenó un acto de violencia en un colegio de Celendín, Cajamarca. Además, se reportó una explosión que causó suspensión de la votación tras un incendio en un colegio de Sorochuco, también en Cajamarca. La Fiscalía informó de 79 detenidos por presuntos delitos electorales. El JNE fijó el 28 de octubre como fecha límite para el recuento de votos.

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