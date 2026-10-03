Ruth Luque acusa a Espá de mentir sobre el Escudo de las Américas: "No vamos a permitir que Perú actúe como colonia de EE. UU."

La congresista Ruth Luque de Ahora Nación acusó al canciller Carlos Espá de haber mentido al Senado sobre el Escudo de las Américas. Sostuvo que el ministro afirmó que las acciones del bloque estaban por definirse, mientras que el Perú ya aparece suscribiendo un pronunciamiento conjunto sobre Bolivia.

"Señor Espá, usted acudió al Senado y sostuvo que las acciones específicas del 'Escudo de las Américas' estaban por definirse. Le mintió al país. Hoy el Perú aparece suscribiendo un pronunciamiento sobre la detención del Fiscal General de Bolivia y un diplomático peruano estuvo en su Asamblea Legislativa junto a representantes de países del Escudo”, escribió.

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"¿Quién autorizó esa participación y con qué instrucciones? ¿Quién decidió comprometer la posición del Perú en este pronunciamiento? Las explicaciones que dio al Senado ya no son suficientes. Usted debe responder políticamente por estas decisiones. La política exterior peruana debe responder a nuestros intereses y a nuestra soberanía. No vamos a permitir que el Perú actúe como colonia de Estados Unidos ni de ningún otro país", agregó.

El pronunciamiento fue difundido por la Oficina del Portavoz de Estados Unidos a nombre de los quince gobiernos del Escudo de las Américas, entre ellos el Perú. En el texto se respaldan las acciones realizadas por el Gobierno de Bolivia contra el narcotráfico y la corrupción.

Ese respaldo se dio tras la detención de Mariaca la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, 48 horas después de que Estados Unidos le revocara la visa. El operativo dejó 14 detenidos, entre ellos, cuatro altos funcionarios. Mariaca rechaza las acusaciones y las atribuye a persecución política e injerencia extranjera.

Diplomático peruano en la Asamblea de Bolivia

El diplomático al que se refiere Luque es Fernando Mauricio Suni Carrillo, encargado de asuntos económicos y culturales de la Embajada del Perú en Bolivia. Imágenes captadas por el medio boliviano Red América lo muestran en el Congreso de ese país durante la sesión sobre el caso Mariaca, junto a representantes de Argentina y Estados Unidos.

Uno de los diplomáticos señaló que asistían como parte del Escudo de las Américas. Según imágenes y testimonios, tuvieron contacto con diputados bolivianos y compartieron sus datos mediante códigos QR.

Ingreso al Escudo sin debate en el Pleno

La presidenta Keiko Fujimori anunció la incorporación del Perú al Escudo de las Américas el 10 de setiembre, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. "Entrar al 'Escudo de las Américas' nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, obtener información de manera más rápida", manifestó Fujimori. La decisión no fue debatida ni votada en el Pleno del Congreso, pese a los pedidos de Luque y de Mirtha Vásquez.

Luque recordó que, ante el Senado, Espá sostuvo que el Escudo era una iniciativa política sin obligaciones vinculantes. Planteó que el canciller responda ante la Cámara de Diputados.