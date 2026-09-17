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Política

Congreso gastó más de S/45.000 en pasajes para seis parlamentarios que finalmente no viajaron

Los pasajes no utilizados corresponden a Alejandro Cavero, Roselli Amuruz, Ernesto Bustamante y Luis Aragón, así como a Javier Arce y Leslye Lazo del Parlamento Andino.

Alejandro Cavero y Roselli Amuruz están entre los congresistas que habrían generado un gasto adicional | Composición: LR.
Alejandro Cavero y Roselli Amuruz están entre los congresistas que habrían generado un gasto adicional | Composición: LR.
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Plata al agua. En el Congreso de la República se gastaron S/45.418 en la compra de seis boletos de avión destinados a cuatro congresistas y dos parlamentarios andinos. Inicialmente, el gasto no tendría nada de irregular; sin embargo, los viajes que estaban previstos para los representantes nacionales nunca se realizaron. Esto fue revelado por Latina Noticias, medio que también difundió un oficio de la Dirección General de Administración, en el que se señala que el gasto realizado por concepto de los pasajes fue "irreversible".

Los cuatro congresistas del periodo pasado cuyos pasajes aéreos no fueron utilizados fueron Alejandro Cavero, Roselli Amuruz, Ernesto Bustamante y Luis Aragón. Por Cavero se gastaron S/13.437 en un pasaje de la ruta Lima-Baku-Lima; Amuruz tenía programado un viaje a Montevideo, que generó un desembolso de S/5.932; Bustamante, reelegido ahora como senador por Fuerza Popular, tenía previsto viajar a París, lo que implicó un gasto de S/8.595; y finalmente, Aragón tenía programado un viaje a Curazao, que fue cancelado luego de que se desembolsaran S/5.032.

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En el Parlamento Andino, Javier Arce tenía previsto realizar un viaje a Ciudad de México y Leslye Lazo, uno a Bruselas. El primero generó un desembolso de S/4.088, mientras que el segundo implicó un gasto de S/8.332.

Cabe señalar que el reportaje indica que, en junio de 2026, la Mesa Directiva del Congreso —presidida entonces por Fernando Rospigliosi— publicó un acuerdo mediante el cual se obligaba a los congresistas y parlamentarios andinos a devolver el dinero gastado en sus pasajes aéreos. Sin embargo, solo tres semanas después, un nuevo acuerdo de la Mesa Directiva dejó sin efecto dicha disposición.

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Cavero se excusa por deuda perdonada

Uno de los excongresistas a quienes se les dejó sin efecto el cobro por los pasajes que no utilizaron fue Alejandro Cavero, quien ahora se desempeña como asesor del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres. Consultado por Latina Noticias, Cavero se excusó por el gasto realizado en un viaje que finalmente no se llevó a cabo.

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“No me corresponde a mí comentar. (...) Por una cuestión de fuerza mayor, yo simplemente no asistí al viaje. Ese viaje nunca lo hice. Pregúntale a los de la Mesa Directiva (porque tomaron esa decisión). Yo no lo sé”, indicó ante las preguntas del reportero.

El excongresista negó que haya realizado alguna gestión ante la Mesa Directiva para dejar sin efecto el cobro de esta deuda que mantenía inicialmente con el Congreso.

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