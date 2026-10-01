Gobierno pide crédito suplementario por S/8.228 millones: aviones caza, pensiones, seguridad, salud y FEN

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso S/8.228 millones adicionales para el presupuesto 2026, con S/1.197 millones destinados a la adquisición de aviones caza - Fase II.

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso S/8.228 millones adicionales para el presupuesto 2026, con S/1.197 millones destinados a la adquisición de aviones caza - Fase II. Composición LR/IA

El Poder Ejecutivo pidió al Congreso S/8.228 millones adicionales para el presupuesto público de 2026, de los cuales S/1.197 millones están destinados a la adquisición de aviones caza - Fase II. El monto forma parte de los S/1.832 millones solicitados por el Ministerio de Defensa, según el detalle del proyecto de ley presentado al Parlamento.

El crédito suplementario también contempla S/1.097 millones para el Ministerio del Interior, S/762 millones para Educación e infraestructura vinculada a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y alrededor de S/691,5 millones para el sector Salud. La propuesta incluye, además, recursos para atender los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, mantenimiento de colegios, programas productivos y otras obligaciones del Estado.

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El proyecto plantea financiar el crédito mediante Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito y autoriza al Gobierno Nacional a emitir bonos internos o externos hasta por S/4.428 millones. Esta autorización tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Defensa concentra S/1.832 millones, incluidos S/1.197 millones para aviones caza

El requerimiento del Ministerio de Defensa asciende exactamente a S/1.832.288.016. De ese total, S/ 499,2 millones corresponden al pago de obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial, mientras que S/ 1.197 millones se destinan al financiamiento parcial del proyecto de inversión denominado Aviones Caza - Fase II.

El expediente también contempla S/86 millones para combustible y lubricantes de unidades navales de superficie, además de S/30 millones para maquinaria, vehículos de soporte logístico y equipos para soporte técnico. Otros S/20 millones están previstos para la XXXIII Expedición Científica del Perú a la Antártida.

En el caso del Ministerio del Interior, la propuesta suma S/1.097 millones. De ese monto, S/847,4 millones corresponden al pago de obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial y S/250 millones están asociados a inversiones para fortalecer las capacidades operativas de la Policía.

Crédito suplementario: Educación, Salud y Panamericanos concentran otros recursos

El proyecto considera S/525 millones para el Ministerio de Educación. De esa suma, S/461,6 millones se orientan al mantenimiento preventivo y correctivo de 12.054 locales educativos para reducir su vulnerabilidad ante lluvias y otros peligros asociados al Fenómeno El Niño, mientras que S/63,4 millones financiarían hasta 31 Escuelas Eficientes.

A ello se agregan S/237 millones para el Instituto Peruano del Deporte (IPD) destinados a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. En conjunto, ambos componentes representan alrededor de S/762 millones. La propuesta también autoriza una bonificación extraordinaria de S/300 para el personal administrativo del sector Educación bajo el régimen del Decreto Legislativo 276.

En Salud, el expediente contempla recursos para el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud. El pedido del MINSA asciende a S/347,2 millones y está dirigido al fortalecimiento de la vacunación contra el dengue, infraestructura tecnológica, atención de la anemia, cobertura de prestaciones e inversiones en salud. A ello se suma el presupuesto asignado al SIS en el anexo del proyecto.

El proyecto también incluye recursos para otros sectores. Producción solicita S/501,9 millones para financiar, a través de Compras a MYPErú, la adquisición de kits escolares (buzos, polos, mochilas, zapatos y cuadernos) elaborados por micro y pequeñas empresas.

El crédito también cubre pensiones, El Niño y obligaciones del Estado

En el caso de Pensión 65, autoriza una subvención extraordinaria de S/350 para sus usuarios, que se entregaría junto con el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. El expediente estima que la medida alcanzaría a más de 824.000 beneficiarios y requiere S/288,5 millones.

También se contempla una transferencia al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para cubrir obligaciones pendientes con productores e importadores, así como recursos para intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño, conectividad, infraestructura y programas de empleo temporal.

El Ejecutivo sustenta la solicitud en un escenario de crecimiento económico de 3,4% para 2026 y una mayor recaudación tributaria, favorecida por los precios de exportación del cobre y el oro. El documento señala que los ingresos tributarios del Gobierno central crecerían 10,4% real durante el año.

La aprobación del crédito, sin embargo, le corresponde al Congreso. El proyecto plantea incorporar estos recursos al presupuesto de 2026, aunque su ejecución quedará sujeta a la norma que apruebe el Parlamento.