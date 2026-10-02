Más de 62.000 empresas cesaron actividades en Perú durante el segundo trimestre: bajas crecieron 8,1%

El 40,2% señaló el estancamiento comercial como su principal problema, por encima del temor a la quiebra.

El 40,2% señaló el estancamiento comercial como su principal problema, por encima del temor a la quiebra. Composición LR/IA

La salida de negocios del mercado ganó velocidad durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, 62.835 empresas cesaron sus actividades, un incremento de 8,1% respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En contraste, las empresas creadas o reactivadas aumentaron 1,3% en ese mismo periodo.

En total, 89.846 empresas fueron dadas de alta entre abril y junio, por lo que el número de nuevas unidades o negocios que retomaron operaciones superó al de bajas. Sin embargo, la diferencia entre ambos movimientos se redujo en términos interanuales debido al mayor crecimiento registrado en las salidas.

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El INEI contabilizó 3 millones 377.839 empresas activas al cierre del segundo trimestre, cifra 1,3% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025. La información proviene del Directorio Central de Empresas y Establecimientos, cuya principal fuente de actualización es el padrón de contribuyentes de la Sunat.

Hay una precisión sobre el significado de las bajas. Para el INEI, esta categoría comprende empresas que dejan de operar por cierre o cese definitivo, suspensión temporal, bajas de oficio, fallecimiento del titular en el caso de personas naturales con negocio y procesos de fusión o escisión para personas jurídicas. Por ello, las 62.835 bajas no equivalen automáticamente a empresas quebradas.

¿En qué actividades se concentran los negocios?

El comercio mantiene un peso relevante dentro de la estructura empresarial. Durante el segundo trimestre, esta actividad concentró el 40% de las empresas dadas de alta, seguida por otros servicios, con 14,9%, y servicios prestados a empresas, con 10,6%.

La distribución muestra la importancia de las actividades comerciales dentro del universo de empresas del país. A su vez, el comportamiento de las altas permite observar que una parte considerable de los nuevos registros corresponde a negocios de menor escala y personas naturales con negocio.

Lima Metropolitana concentró también una proporción significativa de las nuevas unidades empresariales. Entre abril y junio se registraron 32.890 altas en la capital, equivalentes al 36,6% del total nacional. Las personas naturales con negocio representaron 58,6% de las empresas dadas de alta, mientras que las sociedades anónimas alcanzaron 19,3% y las empresas individuales de responsabilidad limitada, 14,6%.

Ventas y temor al cierre aparecen entre las preocupaciones

El aumento de las bajas coincide con un escenario en el que mantener el crecimiento comercial figura entre las principales inquietudes del sector privado. Un estudio de Insight Hunting SEO, elaborado por Impulso para BNI Perú sobre una audiencia de 716.811 personas, identificó que 40,2% señaló el estancamiento comercial como su principal preocupación, mientras que 33,9% manifestó temor a que su empresa quiebre.

Otro 12,3% mencionó la falta de herramientas prácticas de gestión. La búsqueda de alianzas y contactos entre empresas concentró, por su parte, 31,5% del interés registrado.

Estos resultados describen las preocupaciones de la audiencia analizada, pero no establecen que el estancamiento comercial o el temor a la quiebra expliquen las bajas contabilizadas por el INEI. Las estadísticas oficiales registran el movimiento de las empresas, mientras que el estudio recoge percepciones sobre los problemas que enfrentan los empresarios.

El stock empresarial continúa creciendo

Pese al incremento de las bajas, el número total de empresas activas aumentó frente al año anterior. Esto se explica por el flujo simultáneo de nuevas empresas, negocios reactivados y otras modificaciones registradas en el directorio empresarial.

Entre abril y junio, las altas superaron a las bajas en 27.011 empresas. Es decir, el mercado incorporó o reactivó más unidades de las que dejaron de operar durante el trimestre.

Sin embargo, la evolución de las tasas muestra una diferencia relevante: mientras las altas crecieron 1,3% frente al segundo trimestre de 2025, las bajas avanzaron 8,1%. Esta brecha explica por qué el aumento del stock empresarial convive con una aceleración en el número de negocios que cesaron actividades.

El dato también debe observarse junto con la composición del universo empresarial peruano. La elevada participación de personas naturales con negocio y de actividades comerciales hace que los cambios en estos segmentos tengan un impacto importante sobre el comportamiento general de las altas y bajas.

Por ahora, las cifras del segundo trimestre muestran un mercado en el que continúan apareciendo nuevos negocios, pero donde también aumentó de manera significativa el número de empresas que dejaron de operar. La evolución de las bajas en los siguientes periodos permitirá determinar si el incremento registrado entre abril y junio se mantiene o responde a un comportamiento puntual.