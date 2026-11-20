Milett Figueroa sorprende al confesar sus sentimientos por Marcelo Tinelli tras ruptura definitiva: “Lo admiro” Modelo peruana Milett Figueroa volvió a hablar de su romance de casi tres años que mantuvo con Marcelo Tinelli, famoso productor argentino.

Milett Figueroa volvió a referirse al romance que mantuvo con Marcelo Tinelli y recordó los tres años que estuvo junto al conductor argentino. En una entrevista para un podcast, la modelo peruana habló de las experiencias que vivió durante esa etapa, lo que aprendió de la relación y los motivos que la llevaron a permanecer en Argentina, donde también pudo acercarse a reconocidas figuras del espectáculo.

Pero lo que más llamó la atención fue su confesión sobre el presentador, con quien terminó su relación. La actriz no ocultó sus sentimientos y confesó que siente admiración por él, pese a que sus caminos tomaron rumbos distintos.

Milett Figueroa se presentó en podcast argentino. Foto: Willax.

Milett Figueroa confiesa que aún admira a Marcelo Tinelli pese a su ruptura

Milett Figueroa recordó los momentos que compartió con Marcelo Tinelli durante los tres años que estuvieron juntos. En el podcast 'Al otro lado del miedo', la modelo peruana habló de lo que significó ese romance y destacó las cualidades que todavía reconoce en el conductor argentino.

“Han pasado tantas cosas durante esos tres años que voy a tratar de abreviar, digamos, los aprendizajes más lindos y el tránsito que tuve durante ese tiempo. En cuanto a mi relación, por supuesto que aprendí un montón de cosas. Aprendí de un hombre que admiro hasta el día de hoy por su inteligencia, por su conocimiento en el mundo del entretenimiento…”, expresó.

La actriz también contó que la cercanía con su expareja le permitió aprender mucho sobre el mundo del espectáculo, pues él compartía sus conocimientos con ella. Además, reconoció que ese romance fue clave para decidir establecerse en Argentina y vivir plenamente su historia de amor.

“Absorbí mucho, mucho, mucho, porque además él es muy generoso con sus conocimientos y me ha enseñado muchísimo hasta el día de hoy. De esa relación aprendí muchísimo, por eso también me enamoré y decidí quedarme a vivir ese amor en Argentina, que fue hermoso”, agregó.

Milett Figueroa habla sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa contó que su historia de amor con Marcelo Tinelli llegó a su fin y confirmó que actualmente ambos están solteros. La modelo peruana también reveló que ya no se comunican, aunque aseguró que la separación se dio en buenos términos y que todavía existe cariño y respeto entre ellos.

“Arranqué una relación, la viví hermosamente durante tres años y, bueno, decidí volver para seguir con mi trabajo. Ahora estamos solos, pero estamos bien. No tenemos contacto ahora, pero estamos muy bien, la verdad, como dos personas que cerraron un ciclo con amor, un capítulo con amor. Mucho respeto y mucho amor desde los dos lados”, manifestó.