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ONP: aporte mínimo al SNP sube a S/160 desde octubre por aumento de la RMV

El nuevo monto se aplica desde el periodo de octubre y deriva del incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/1.230. La actualización alcanza a los afiliados cuya remuneración o ingreso asegurable tiene como referencia el piso establecido.

La ONP informó que actualmente 22.239 trabajadores independientes realizan sus propios aportes al SNP.
La ONP informó que actualmente 22.239 trabajadores independientes realizan sus propios aportes al SNP.Composición LR/IA
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Desde octubre, los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que tienen como base de cálculo la Remuneración Mínima Vital (RMV) deberán considerar un aporte de S/160 al mes. El cambio se produce por el incremento del sueldo mínimo dispuesto mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, que eleva la RMV de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre.

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La contribución al SNP equivale al 13% de la remuneración o ingreso asegurable. Con la nueva RMV, el cálculo es de S/159,90, por lo que el aporte mínimo queda establecido en S/160.

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En términos mensuales, el aumento representa S/13,10 adicionales para quienes realizan sus aportes exactamente sobre la remuneración mínima. No obstante, ese no será el importe que pagarán todos los afiliados: la contribución crece en función de la remuneración o ingreso que se utilice como base.

Por ejemplo, un afiliado con una remuneración asegurable de S/1.500 aportará S/195, mientras que sobre una base de S/2.000 la contribución será de S/260. El piso de S/160 se aplica cuando la base alcanza únicamente la nueva RMV.

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El cambio alcanza a dependientes e independientes

El ajuste no está circunscrito a quienes trabajan por cuenta propia. En el caso de los trabajadores dependientes, el aporte previsional es retenido de su remuneración y el empleador se encarga de declararlo y pagarlo.

Los independientes que realizan aportes facultativos, en cambio, deben efectuar directamente la contribución correspondiente. La ONP informó que actualmente 22.239 trabajadores independientes realizan sus propios aportes al SNP.

Para este grupo, el ingreso declarado como base de cálculo no puede ser inferior a la RMV. Si una persona trabaja por cuenta propia y declara S/1.230 como ingreso asegurable, su contribución será de S/160. Si declara una cantidad mayor, se aplica el 13% sobre ese monto.

La diferencia entre ambas modalidades también determina quién debe encargarse del pago. Mientras que el trabajador dependiente realiza el aporte mediante la retención efectuada en planilla, el independiente debe gestionar directamente la contribución del periodo que corresponda.

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¿Cómo pueden pagar los independientes?

Los afiliados que realizan el trámite por cuenta propia tienen opciones digitales y presenciales. Entre las primeras se encuentra la plataforma de Operaciones en Línea de la Sunat.

También pueden acudir a los agentes Interbank, donde deben utilizar el código de servicio 0600203, presentar su documento de identidad e indicar el monto que desean pagar. Otra alternativa son las ventanillas del Banco de la Nación, en las que se debe proporcionar el número de documento, el periodo correspondiente y el importe.

Para el aporte correspondiente a octubre, el plazo llega hasta el 30 de noviembre de 2026, debido a que la contribución vence el último día del mes siguiente al periodo que se paga.

Este calendario es especialmente relevante para los trabajadores independientes, ya que la responsabilidad de efectuar la contribución recae directamente sobre ellos. Un pago realizado después del plazo no debe confundirse con el periodo al que corresponde: el importe de S/160 está asociado al aporte generado en octubre, independientemente de que se cancele durante noviembre.

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La RMV tendrá otro aumento en 2027

El monto de S/160 tampoco necesariamente será el último piso de contribución derivado de la actual modificación de la RMV. El decreto que dispone el aumento establece un segundo incremento de S/70 durante el primer semestre de 2027, con lo que la remuneración mínima llegaría a S/1.300.

Si ese segundo tramo entra en vigencia, el aporte calculado sobre la RMV también aumentaría. El 13% de S/1.300 equivale a S/169 mensuales, siempre que la base mínima prevista para entonces se mantenga bajo las mismas reglas.

Así, el efecto sobre el SNP se produce de manera directa cada vez que cambia el piso salarial utilizado para determinar la contribución. Para los afiliados cuya remuneración o ingreso asegurable se encuentra por encima de ese nivel, el importe dependerá de su propia base de cálculo.

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