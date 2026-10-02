Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOFrancia vs Italia EN VIVO por la Nations League 2026-27
EN VIVO

Keiko tiene facultades y Giannina Avendaño en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado

El informe de Latinobarómetro 2026 ubica al Perú como el país con mayor rechazo al Congreso en América Latina, donde además el 89% de la ciudadanía cuestiona la gestión del gasto público por parte del Estado y lo sitúa, junto a Venezuela, como el más ineficiente de la región con una calificación de 3,6 sobre 10.

El 90% de peruanos consideran que el Congreso no los representa políticamente.
El 90% de peruanos consideran que el Congreso no los representa políticamente.Foto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

Perú lidera el descontento ciudadano hacia el Poder Legislativo en toda la región. Actualmente, el 90% de los peruanos asegura que el Congreso de la República no los representa políticamente, según el Informe 2026 de Latinobarómetro. El reporte ubica al país a la cabeza del rechazo hacia la labor parlamentaria en América Latina.

Esa posición coloca al país por encima de Ecuador, con un 88%; Guatemala, con un 83%; Colombia, con un 82%; Panamá, con un 81%; Chile y Paraguay, ambos con un 80%; y Honduras, con un 79%.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el otro extremo, países como El Salvador, con un 49%, y Uruguay, con un 53%, presentan niveles de falta de representación significativamente más bajos.

Ineficiencia del Estado y deterioro de los servicios públicos

Detrás de este rechazo se encuentra una percepción de ineficiencia y falta de transparencia en el uso del dinero público. En promedio, el 78% de los latinoamericanos desconfía de la buena gestión estatal de sus impuestos, una cifra que supera el 80% en ocho países y que alcanza sus valores más altos en el propio Perú, con un 89%, y en Panamá, con un 86%.

Esta insatisfacción se ve agravada por la baja valoración del desempeño estatal. Sobre este punto, el Perú y Venezuela se ubican como los países con la más baja percepción de eficiencia estatal en Latinoamérica, ambos con una calificación de apenas 3,6 sobre 10, de acuerdo con el estudio de Latinobarómetro.

Para el investigador y analista político de la PUCP, Iván Lanegra, este escenario refleja “un problema de fondo que afecta tanto a la democracia como a cualquier gobierno”.

Image

Informe del Latinobarómetro sobre la eficiencia del Estado.

Asimismo, el 73% de la población considera que el Estado hace poco o nada por ella y sus familias, diez puntos más que en 2011.

Esta insatisfacción coincide con una caída constante en la valoración de los servicios básicos entre 2009 y 2026: la aprobación de la educación pública pasó del 54% al 40%, la de los hospitales públicos del 46% al 28%, la del sistema judicial del 33% al 22% y la de la policía del 35% al 30%.

Pragmatismo electoral y demanda de "mano dura"

El descontento con el gobierno actual hace que la gente cambie constantemente de líderes y elija a candidatos o figuras independientes u outsiders.

Asimismo, un 63% apoya aplicar medidas de "mano dura", una demanda motivada por el alto nivel atribuido al crimen organizado en la región, de un 79%, y por la percepción de inseguridad frente a la delincuencia.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francia vs Italia EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto del partido por la Nations League 2026-27

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado

Buscan voluntarios en Brasil para ayudar 24 horas semanales en un hostal: ofrecen alojamiento y tours gratis durante casi un mes

Política

Carlos Bruce arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Deja muertos y obras incompletas”

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral

Fuerza Popular buscará reincorporar materias eliminadas del pedido de facultades: "Estos 19 puntos son insuficientes"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado

Carlos Bruce arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Deja muertos y obras incompletas”

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral