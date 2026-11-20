JNE terminó de definir segunda vuelta regionales a casi 3 semanas del balotaje El presidente del JNE, Roberto Burneo, fiscalizó en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicado en Lurín, el inicio del despliegue del material electoral hacia las regiones para las elecciones del 6 de diciembre.

A casi tres semanas de la segunda vuelta electoral, programada para el 6 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que son 15 las regiones que volverán a las urnas para definir quién asumirá el gobierno regional.

Se trata de: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Tras esto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, fiscalizó el inicio del despliegue del material electoral hacia las regiones en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicado en el distrito de Lurín.

Se realizó el traslado de ánforas, actas electorales, lista de electores, cédulas de sufragio y otros materiales, contaban con precintos de seguridad y el resguardo policial correspondiente.

Conteo de votos en Piura

El último 17 de este mes, el JNE resolvió la situación del distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), en el que un grupo de personas irrumpió en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, el día de las elecciones y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales.

Tanto el JEE, la ONPE como la Fiscalía determinaron que no se podía realizar el conteo de votos porque las cédulas habían sido destruidas y hubo ruptura general de la cadena de custodia.

Ante esto, el JNE realizó el conteo de votos de dos mesas de sufragio, las cuales serán remitidas a la ONPE para su procesamiento y devolver las 63 cajas de material electoral debidamente lacradas.

La decisión fue aprobada por mayoría mediante la Resolución N.º 4732-2026-JNE. Sin embargo, Martha Maisch y Gunther Gonzales votaron en contra.

Maisch cuestionó que el JNE asumiera una función que, según la Ley Orgánica de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Además, advirtió que esta decisión podría afectar el derecho de defensa de las organizaciones políticas, al no existir una instancia superior que revise el recuento.

Por su parte, Gonzales Barrón cuestionó la falta de garantías sobre la cadena de custodia del material electoral. Sostuvo que no existía certeza sobre su integridad, debido a que la mayoría de las actas estaban en blanco, y votó por declarar no válidos los resultados del recuento.

De acuerdo con la resolución, para llevar adelante el procedimiento, el JEE de Morropón remitió al JNE un total de 63 cajas con material electoral de las mesas comprendidas entre la N.º 071823 y la N.º 071845. De estas, 52 contenían material de las mesas de sufragio, cinco correspondían a restos electorales agrupados y seis a restos electorales recuperados.

Luego de abrir las cajas y revisar el material, el Pleno determinó que únicamente las mesas N.º 071840 y N.º 071845 tenían actas electorales con sus respectivas secciones de escrutinio llenadas por los miembros de mesa. Por ello, procedió con el recuento de esos dos casos.

El JNE precisó que no podía efectuar el escrutinio de las demás mesas debido a que esta labor corresponde legalmente a los miembros de mesa. En esa línea, sostuvo que para realizar un recuento se requiere previamente la existencia de un acta electoral cuya sección de escrutinio haya sido completada.