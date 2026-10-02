Minem entra en reorganización: Gobierno identifica fallas en inversiones, trámites y gestión de conflictos

A los 60 días del decreto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Alta Dirección del Minem el informe de avance del diagnóstico.

A los 60 días del decreto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Alta Dirección del Minem el informe de avance del diagnóstico. Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y dos de sus organismos adscritos serán sometidos a un proceso de modernización y reorganización por un plazo de hasta 120 días. La medida responde a problemas identificados por el Gobierno en la gestión del sector, entre ellos dificultades para ejecutar inversiones de electrificación rural, demoras en expedientes administrativos y deficiencias en procedimientos ambientales y en la atención de la conflictividad socioambiental.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM. La revisión también comprenderá al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), entidades adscritas al sector. El plazo empezará a contarse desde el día siguiente de la publicación de la norma.

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¿Qué revisará el Gobierno?

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Minem será la encargada de elaborar un diagnóstico integral del sector. La evaluación abarcará la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional con Ingemmet e IPEN.

El decreto señala que el objetivo es detectar y corregir, cuando corresponda, duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones. El Gobierno también plantea revisar la distribución y el ejercicio de competencias, así como los mecanismos de coordinación entre las distintas entidades del sector.

La norma vincula esta revisión con problemas detectados durante el proceso de transferencia de gestión y la evaluación de los instrumentos de planeamiento y rendición de cuentas correspondientes a 2026. Según el Ejecutivo, estas evaluaciones evidenciaron limitaciones estructurales y desarticulación operativa que afectan la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades del sector.

Uno de los puntos señalados corresponde a las inversiones en electrificación rural. El decreto también menciona dificultades en la atención oportuna de expedientes administrativos que impiden la prestación de servicios a los ciudadanos, además de problemas relacionados con procedimientos ambientales y la gestión de conflictos socioambientales.

Habrá un primer informe en 60 días

La reorganización tendrá un primer punto de evaluación antes de que concluya el plazo máximo establecido. A los 60 días calendario de publicado el decreto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deberá presentar a la Alta Dirección del Minem un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico.

Posteriormente, el diagnóstico deberá convertirse en un informe técnico con los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas. Una vez aprobado, sus recomendaciones serán implementadas progresivamente por el Minem, Ingemmet e IPEN, dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo con las normas vigentes.

Esto significa que el decreto no dispone, por sí mismo, una nueva estructura del ministerio ni establece cambios inmediatos en las funciones de sus entidades adscritas. Primero se realizará la evaluación y, a partir de sus resultados, se definirán las medidas de reforma que correspondan.