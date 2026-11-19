Christina Aguilar ofrecerá más de una hora de concierto en el Sound Music Fest en Lima: horarios por artistas y lo que debes saber Christina Aguilera será la estrella principal del Sound Music Fest en el Estadio Nacional. En su primera visita a Lima, compartirá escenario con la banda Ádammo y otros artistas.

El Sound Music Fest, con Christina Aguilera, se realizará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Sound Music Entertainment

El Sound Music Fest, con Christina Aguilera, se realizará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Sound Music Entertainment Foto: composición LR/Sound Music Entertainment

La espera está por terminar para los fanáticos peruanos de Christina Aguilera. La estrella estadounidense aterrizará en Lima para encabezar el Sound Music Fest 'Golden Years Edition', un festival que reunirá este sábado 21 de noviembre a figuras de distintas generaciones en el Estadio Nacional en una jornada que combinará pop, hip-hop, electrónica y pop rock sobre un mismo escenario.

A pocas horas del evento, la organización confirmó los horarios oficiales de cada presentación y reveló cuánto tiempo permanecerá sobre el escenario la intérprete de ‘Beautiful’, quien llega por primera vez al país en casi tres décadas de carrera.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Christina Aguilera tendrá su primer encuentro con el público peruano

Pese a contar con una trayectoria que supera las dos décadas en la industria musical, Christina Aguilera nunca había incluido al Perú dentro de sus giras. Esa ausencia llegará a su fin este 21 de noviembre, cuando la artista estadounidense se presente por primera vez ante miles de seguidores en Lima como figura principal del 'Sound Music Fest'.

Ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, la cantante construyó una carrera marcada por éxitos como ‘Genie in a Bottle’, ‘Beautiful’, ‘Fighter’, ‘Candyman’ y ‘Ain’t No Other Man’. Según confirmó la organización, su espectáculo tendrá una duración aproximada de 70 minutos, convirtiéndose en una de las presentaciones más extensas de la noche. Además, esta fecha será su única actuación en Sudamérica dentro de esta nueva etapa de presentaciones internacionales.

Flo Rida, Marshmello y Adammo completan el cartel del festival

El evento también apostará por una programación variada. Ádammo abrirá la jornada con el repertorio que marcó el auge del pop rock peruano a finales de la década del 2000. Más adelante aparecerá el rapero estadounidense Flo Rida con sus éxitos urbanos, mientras que el DJ Marshmello será el encargado de cerrar la velada con una selección de sus temas más populares dentro de la escena electrónica global.

Los horarios anunciados por la organización son los siguientes:

4.00 p. m. : Apertura de puertas del Estadio Nacional.

: Apertura de puertas del Estadio Nacional. 7.00 p. m.: Adammo

8.00 p. m.: Flo Rida

9.30 p. m. a 10.40 p. m.: Christina Aguilera

11.15 p. m.: Marshmello

El Sound Music Fest, con Christina Aguilera, se realizará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

La organización informó que las zonas Platinum, Occidente y Norte se encuentran agotadas, por lo que solo quedan las últimas localidades disponibles para quienes aún buscan asistir al festival. Las entradas continúan a la venta a través de Joinnus y mantienen descuentos promocionales de hasta 50% para clientes Interbank y 20% con otros medios de pago.