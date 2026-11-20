Jolín Bazán Valderrama (31), alias Jolín, considerado uno de los hombres más buscados en Perú hasta su caída en Ecuador, la noche del jueves, mantenía una vida de excentricidades y lujos, bajo la facha de empresario, mientras varios miembros de su red y familiares enfrentaban procesos judiciales y detenciones por delitos como extorsiones, sicariato, cobros de cupos y otros agravados.

Solo al momento de ser detenido, el hasta entonces prófugo, tenía dinero en efectivo (dólares), joyas, relojes de lujo y una caja fuerte. Además, celulares de alta gama, laptops y consola PlayStation 5. Llamó la atención el hallazgo de una peluca.

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Llevaba una vida rodeada de lujos, fiestas privadas y negocios nocturnos, financiando discotecas, restobares y eventos, mientras su entorno pasaba apuros, también con la justicia.

Jolín Bazán Valderrama.

Incluso su hermano, Jimmy Larry Vazán Valderrama, conocido como Chato Jimmy, Chato Bazán o Pequeño, sentenciado a 35 años como integrante de la organización criminal Los Compadres, purga prisión en el penal de Challapalca, luego de que en septiembre último las autoridades hallaran en el pabellón 1 del penal Ancón I, más de 30 celulares, drogas y otros objetos prohibidos vinculados a dicha red.

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Su otro hermano, Overt Bazán Valderrama, alias Chato Oré, también ha sido un presunto extorsionador y sicario vinculado a redes criminales en Trujillo. Fue detenido en febrero del 2024 por investigaciones relacionadas con extorsiones vinculadas a la extorsión de Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero.

Incluso fue relacionada a encargos ilícitos vinculados a Jhonsson Cruz Torres (Jhonsson Pulpo, y la banda Los Pulpos (cuando aún mantenían vínculos). En noviembre de ese mismo año fue asesinado, a los 41 años, tras un ataque en el local de eventos White Power, en Trujillo. El ataque, en el que murieron otras dos personas, fue atribuido a Los Pulpos como un presunto ajuste de cuentas.

Hoy, la familia Bazán Valderrama vuelve a ser noticia con la caída de Jolín, considerado líder de la organización transnacional La Nueva Jauría, nacida en Trujillo.

La noche del jueves, este escurridizo sujeto cayó en un lujoso resort en el balneario de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Fue detenido junto a Miguel Eduardo Castillo León, en medio de una operación conjunta de inteligencia ejecutada por autoridades de Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Tal como ya lo ha informado La República, Jolín fue hombre de confianza de Los Pulpos, hasta que rompió alianza con esa banda por disputas internas por el control de cupos. Entonces, asumió el mando de su propia organización criminal, convirtiéndose en el principal enemigo de Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, capturado en Bolivia y hoy detenido en Perú.

“Hemos capturado a uno de los criminales más buscados del país. Este sujeto dirigía su organización criminal desde el extranjero y se daba una vida de lujos mientras evadía la justicia. Hoy (ayer) ha caído la cabeza de ‘La Nueva Jauría’”, explicó a la prensa el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

Jolín fue sentenciado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en mayo de 2022.

Delincuentes con uniforme policial lo plagiaron y tras permanecer más de dos meses en cautiverio su cadáver apareció en un descampado del balneario Las Delicias (Moche).

Además de las extorsiones, sicariato y secuestros en Trujillo, informes de inteligencia policial y periodísticos vinculan a La Nueva Jauría con la minería ilegal en Pataz, donde mantienen el control de socavones.

En ese corredor aurífero Jolín tejió alianzas operativas con otros actores criminales, como alias 'Cuchillo' y La Nueva Alianza, para disputar territorios estratégicos de extracción de oro.

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Pese a contar con sentencia a cadena perpetua, permaneció en libertad sin orden de captura ejecutada ni registro visible en el sistema policial hasta setiembre de 2026 que, tras la presión mediática por su situación de prófugo, el Ministerio del Interior lo incorporó al Programa de Recompensas ofreciendo S/300.000 por información sobre su paradero.

De acuerdo con la Policía, Jolín Bazán Valderrama operaba bajo el mismo esquema de los cabecillas prófugos de Los Pulpos, es decir, dirigiendo secuestros, extorsiones y atentados en Trujillo y Pataz.

Su detención cortaría la línea de mando directa que ejercía desde Ecuador hacia las células operativas en La Libertad.

La coordinación entre los ministros del Interior, César Astudillo (Perú) y John Reimberg (Ecuador) permitirá ejecutar su expulsión por la frontera de Aguas Verdes de forma inmediata, evitando una extradición ordinaria que tardaría mucho tiempo.