Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Economía

Inflación en Lima llega a 4,55% anual y supera ampliamente el registro de años anteriores

Los precios en Lima Metropolitana acumularon un alza de 4,28% entre enero y setiembre, muy por encima del 1,25% registrado en el mismo periodo de 2025. El resultado anual responde a una combinación de mayores costos de transporte, combustibles y productos de la canasta básica.

Desde enero hasta septiembre, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 4,28%, superando los incrementos de 2024 y 2025.
Desde enero hasta septiembre, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 4,28%, superando los incrementos de 2024 y 2025.Lucero Cusipuma
Por
google iconLa República en Google

La inflación en Lima Metropolitana llegó a 4,55% en los últimos 12 meses a setiembre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El registro marca una diferencia amplia frente a los niveles observados un año antes: en el periodo octubre de 2024-setiembre de 2025, la variación anual había sido de 1,36%, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue de 1,78%.

Entre enero y septiembre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 4,28%, frente al 1,25% de igual periodo de 2025 y al 1,86% de 2024. En términos simples, los precios llevan en nueve meses un incremento que supera en 3,03 puntos porcentuales el registrado durante los primeros nueve meses del año pasado.

Video destacado

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 24/09/26 | La República - LR+

Inflación en Lima Metropolitana alcanza 4,55% en los últimos 12 meses.

Inflación en Lima Metropolitana alcanza 4,55% en los últimos 12 meses.

Septiembre cerró con una inflación de 0,12% en Lima Metropolitana, ligeramente por encima de agosto y por encima de los registros de setiembre de los dos años previos. El dato mensual fue moderado, pero la acumulación de los últimos meses llevó la inflación anual a 4,55%, una tasa que se mantiene por encima del 4% desde junio.

Puedes ver

Gobierno pide crédito suplementario por S/8.228 millones: aviones caza, pensiones, seguridad, salud y FEN

lr.pe

Combustibles y transporte siguen empujando los precios

Uno de los principales focos de presión estuvo en el transporte, ya que esta división aumentó 0,26% en setiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles. El gasohol subió 5,8% y el diésel 3,9%, mientras que el gas natural vehicular avanzó 0,2%. Los servicios de taxi también registraron un incremento de 0,9%.

El aumento de los combustibles también se refleja con claridad en el acumulado del año. Entre enero y setiembre, los precios de combustibles y lubricantes para vehículos subieron 40,40%, mientras que en los últimos 12 meses el incremento llegó a 37,20%.

Puedes ver

Exportaciones de Perú: 10 principales empresas concentran 39,6% de los envíos pese a récord de 7.731 exportadoras

lr.pe

El transporte tuvo un comportamiento dispar durante el mes. Mientras los combustibles presionaron al alza, los pasajes interprovinciales y las tarifas aéreas bajaron, lo que ayudó a contener el impacto de esta división sobre la inflación de setiembre.

También subieron los precios de algunos servicios y productos vinculados a restaurantes y hoteles. En conjunto, estos rubros estuvieron entre los que más incidieron en el resultado mensual.

El precio de algunos alimentos subió con fuerza, pero la categoría cayó

En los alimentos aparece una de las principales particularidades del resultado de setiembre. Pese a las fuertes alzas de algunos productos, la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una caída de 0,07%. La reducción estuvo relacionada con menores precios de pescados, carnes y frutas.

El bonito bajó 15,6%, el perico 15,7% y el pollo eviscerado 4,6%. Entre las frutas, el mango registró una caída de 19%, mientras que el limón disminuyó 4,4%. Los menores precios de estos productos compensaron parte de los aumentos registrados en otros alimentos.

Puedes ver

ONP: aporte mínimo al SNP sube a S/160 desde octubre por aumento de la RMV

lr.pe

Los alimentos también registraron fuertes variaciones en septiembre, especialmente algunas verduras, legumbres y tubérculos. El tomate, la arveja verde, el choclo y el poro estuvieron entre los productos que más subieron, mientras que el azúcar rubia también tuvo un incremento importante.

Según el INEI, estas variaciones estuvieron vinculadas en parte con problemas de oferta agrícola. El déficit hídrico, las plagas y las lluvias fuera de temporada afectaron determinados cultivos y redujeron su abastecimiento en los mercados.

La inflación anual se mantiene por encima de 4% en Lima

La distancia frente a los años anteriores se vuelve más evidente al mirar la inflación de los últimos 12 meses. En setiembre, Lima registró una tasa de 4,55%, muy por encima de la que tenía un año atrás y también de la observada en 2024.

Puedes ver

AFP: afiliados podrán cambiar de comisión desde diciembre, pero su fondo acumulado no pagará el nuevo cobro

lr.pe

La cifra también se encuentra por encima del rango meta de inflación del BCRP, establecido entre 1% y 3%. El indicador lleva cuatro meses sobre el 4%, después de pasar de 4,01% en junio a 4,55% en septiembre.

El acumulado del año también muestra una aceleración de los precios. Entre enero y septiembre, Lima registró una inflación de 4,28%, impulsada en distintos momentos por alimentos, combustibles y transporte. A nivel nacional, la inflación anual fue de 4,17%.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inflación en Lima llega a 4,55% anual y supera ampliamente el registro de años anteriores

Raphael estrena su serie biográfica en Netflix y revela que no piensa retirarse de los escenarios: “Sigo y no voy a parar nunca”

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados aprueban nuevo pedido de facultades centrado en el FEN e inseguridad ciudadana

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 1 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta

Gobierno pide crédito suplementario por S/8.228 millones: aviones caza, pensiones, seguridad, salud y FEN

Inversión pública: pese al aumento de 10,1%, quedarían S/18.500 millones sin ejecutar este año

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados aprueban nuevo pedido de facultades centrado en el FEN e inseguridad ciudadana

Comisión de Constitución aprueba dictamen de pedido de facultades solo en seguridad y Fenómeno El Niño

Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"