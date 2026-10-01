Inflación en Lima llega a 4,55% anual y supera ampliamente el registro de años anteriores

Desde enero hasta septiembre, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 4,28%, superando los incrementos de 2024 y 2025.

Desde enero hasta septiembre, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 4,28%, superando los incrementos de 2024 y 2025. Lucero Cusipuma

La inflación en Lima Metropolitana llegó a 4,55% en los últimos 12 meses a setiembre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El registro marca una diferencia amplia frente a los niveles observados un año antes: en el periodo octubre de 2024-setiembre de 2025, la variación anual había sido de 1,36%, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue de 1,78%.

Entre enero y septiembre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 4,28%, frente al 1,25% de igual periodo de 2025 y al 1,86% de 2024. En términos simples, los precios llevan en nueve meses un incremento que supera en 3,03 puntos porcentuales el registrado durante los primeros nueve meses del año pasado.

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Inflación en Lima Metropolitana alcanza 4,55% en los últimos 12 meses.

Septiembre cerró con una inflación de 0,12% en Lima Metropolitana, ligeramente por encima de agosto y por encima de los registros de setiembre de los dos años previos. El dato mensual fue moderado, pero la acumulación de los últimos meses llevó la inflación anual a 4,55%, una tasa que se mantiene por encima del 4% desde junio.

Combustibles y transporte siguen empujando los precios

Uno de los principales focos de presión estuvo en el transporte, ya que esta división aumentó 0,26% en setiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles. El gasohol subió 5,8% y el diésel 3,9%, mientras que el gas natural vehicular avanzó 0,2%. Los servicios de taxi también registraron un incremento de 0,9%.

El aumento de los combustibles también se refleja con claridad en el acumulado del año. Entre enero y setiembre, los precios de combustibles y lubricantes para vehículos subieron 40,40%, mientras que en los últimos 12 meses el incremento llegó a 37,20%.

El transporte tuvo un comportamiento dispar durante el mes. Mientras los combustibles presionaron al alza, los pasajes interprovinciales y las tarifas aéreas bajaron, lo que ayudó a contener el impacto de esta división sobre la inflación de setiembre.

También subieron los precios de algunos servicios y productos vinculados a restaurantes y hoteles. En conjunto, estos rubros estuvieron entre los que más incidieron en el resultado mensual.

El precio de algunos alimentos subió con fuerza, pero la categoría cayó

En los alimentos aparece una de las principales particularidades del resultado de setiembre. Pese a las fuertes alzas de algunos productos, la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una caída de 0,07%. La reducción estuvo relacionada con menores precios de pescados, carnes y frutas.

El bonito bajó 15,6%, el perico 15,7% y el pollo eviscerado 4,6%. Entre las frutas, el mango registró una caída de 19%, mientras que el limón disminuyó 4,4%. Los menores precios de estos productos compensaron parte de los aumentos registrados en otros alimentos.

Los alimentos también registraron fuertes variaciones en septiembre, especialmente algunas verduras, legumbres y tubérculos. El tomate, la arveja verde, el choclo y el poro estuvieron entre los productos que más subieron, mientras que el azúcar rubia también tuvo un incremento importante.

Según el INEI, estas variaciones estuvieron vinculadas en parte con problemas de oferta agrícola. El déficit hídrico, las plagas y las lluvias fuera de temporada afectaron determinados cultivos y redujeron su abastecimiento en los mercados.

La inflación anual se mantiene por encima de 4% en Lima

La distancia frente a los años anteriores se vuelve más evidente al mirar la inflación de los últimos 12 meses. En setiembre, Lima registró una tasa de 4,55%, muy por encima de la que tenía un año atrás y también de la observada en 2024.

La cifra también se encuentra por encima del rango meta de inflación del BCRP, establecido entre 1% y 3%. El indicador lleva cuatro meses sobre el 4%, después de pasar de 4,01% en junio a 4,55% en septiembre.

El acumulado del año también muestra una aceleración de los precios. Entre enero y septiembre, Lima registró una inflación de 4,28%, impulsada en distintos momentos por alimentos, combustibles y transporte. A nivel nacional, la inflación anual fue de 4,17%.