Más profesionales consiguen empleo en Lima, pero sus ingresos promedio caen: ¿qué revela el INEI?

El mercado laboral limeño muestra diferencias en la evolución de las remuneraciones según el nivel educativo de los trabajadores. | Composición LR/IA

El mercado laboral limeño muestra diferencias en la evolución de las remuneraciones según el nivel educativo de los trabajadores. | Composición LR/IA

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El más reciente informe del INEI sobre la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana muestra una particularidad: durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026, el número de personas ocupadas con educación superior universitaria aumentó en 291.000, un crecimiento de 17,1% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, este avance no estuvo acompañado por una mejora en sus ingresos, que registraron una caída promedio de 1,9%, equivalente a S/65,4 menos.

El resultado muestra una diferencia relevante entre tener más profesionales ocupados y cuánto reciben por su trabajo. Mientras el número de trabajadores con estudios universitarios aumentó con fuerza, el ingreso promedio del conjunto de ocupados de Lima sí avanzó, aunque a un ritmo menor: pasó a S/2.312,6 mensuales, un incremento de 4,6% respecto de hace un año, equivalente a S/101.

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La evolución tampoco fue igual para quienes cuentan con educación superior no universitaria. En este grupo, el empleo creció 8,6%, con 103.200 personas adicionales, pero el ingreso promedio aumentó 9,1%, unos S/172,6. En otras palabras, el mercado laboral mostró un comportamiento mucho más favorable para los trabajadores con formación técnica en términos de remuneraciones durante este periodo.

Conseguir empleo no fue lo mismo que ganar más: el contraste según el nivel de estudios alcanzado.

Más empleo, pero no necesariamente mejores ingresos

El incremento de profesionales ocupados ocurre en un mercado laboral que, en términos generales, presenta una mejora en sus principales indicadores. Entre mayo y julio, Lima Metropolitana registró 5 millones 988.700 personas ocupadas, 425.800 más que un año antes, lo que representa un crecimiento de 7,7%.

Además, el empleo adecuado aumentó en 278.100 personas y llegó a 3 millones 907.200 trabajadores. Pero, al mismo tiempo, el subempleo creció 7,6%, con 147.800 personas adicionales. Dentro de este grupo, el subempleo por ingresos —es decir, quienes trabajan, pero perciben ingresos considerados insuficientes— aumentó 9,2%, equivalente a 145.500 personas.

Este último dato resulta importante para leer el crecimiento del empleo más allá de las cifras agregadas. El aumento de la ocupación no significa necesariamente que todas las personas que ingresan al mercado laboral estén accediendo a puestos con mejores remuneraciones.

En el caso de los universitarios, la situación es particularmente llamativa porque se trata precisamente del segmento que más aumentó su número de ocupados. El INEI reportó que la población con educación superior universitaria pasó a representar un grupo de mayor peso dentro de los trabajadores ocupados, mientras que el ingreso promedio de este segmento siguió una dirección contraria.

El ingreso promedio sí aumentó en otros niveles educativos

La caída registrada entre los universitarios contrasta con el comportamiento de los demás grupos. El ingreso promedio de quienes tienen educación superior no universitaria aumentó 9,1%, mientras que entre quienes cuentan con secundaria avanzó 4,8%. Para aquellos con primaria o menor nivel educativo, el incremento fue de 6,1%.

Por edades también existen diferencias. Los trabajadores de 14 a 24 años registraron el mayor crecimiento de sus ingresos, con un avance de 10,8%, equivalente a S/134,4 adicionales. En el grupo de 25 a 44 años el incremento fue de 5,8%, mientras que entre quienes tienen 45 años o más fue de apenas 2,1%.

El dato salarial también cambia considerablemente dependiendo de la actividad económica. Construcción registró el ingreso promedio mensual más elevado, con S/2.695,5, luego de crecer 9,4%. Comercio, en cambio, tuvo el ingreso promedio más bajo, de S/1.915, aunque fue la actividad con mayor aumento porcentual de remuneraciones, con 12,2%. En manufactura ocurrió el resultado contrario: los ingresos disminuyeron 6,5%, unos S/144,6.

La brecha también se mantiene entre hombres y mujeres

El crecimiento de los ingresos promedio tampoco elimina las diferencias por sexo. En Lima, los hombres registraron un ingreso mensual promedio de S/2.606,2, mientras que las mujeres alcanzaron S/1.968,2. Aunque el ingreso femenino creció más rápido en términos porcentuales —7,2% frente a 3,4% entre los hombres—, la diferencia entre ambos promedios continúa siendo amplia.

La paradoja del mercado laboral limeño durante este periodo queda así marcada: hay más empleo, especialmente entre las personas con educación superior universitaria, pero ese crecimiento no se traduce automáticamente en mejores ingresos para todos los trabajadores.

El propio comportamiento del subempleo refuerza esa lectura. Mientras el empleo adecuado avanzó 7,7%, el subempleo por ingresos aumentó incluso a un ritmo mayor, de 9,2%. Por ello, el resultado del trimestre no solo muestra cuántas personas lograron incorporarse al mercado laboral, sino también la diferencia entre conseguir un puesto de trabajo y acceder a uno con mejores condiciones económicas.

En ese escenario, el dato más relevante para los profesionales es precisamente el contraste: 291.000 trabajadores universitarios adicionales encontraron empleo, pero el ingreso promedio de este grupo se redujo en S/65,4 frente al año anterior. El crecimiento de la ocupación, por sí solo, no está garantizando una mejora equivalente en sus remuneraciones.