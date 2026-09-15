Economía peruana creció 3,56% en julio, pero pesca, agro e industria frenaron un mayor avance

La construcción acumula uno de los mejores desempeños entre los sectores productivos en 2026. | Composición LR/ Difusión

La construcción acumula uno de los mejores desempeños entre los sectores productivos en 2026. | Composición LR/ Difusión

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La economía peruana creció 3,56% en julio de 2026, frente al mismo mes del año pasado, y aceleró el paso respecto a los meses previos. El resultado estuvo sostenido principalmente por el comercio, otros servicios y la construcción, aunque el balance no fue uniforme: la manufactura, la pesca y el sector agropecuario terminaron en terreno negativo.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el resultado de julio la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,13% entre enero y julio, mientras que en los últimos doce meses, de agosto de 2025 a julio de 2026, avanzó 3,32%.

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Economía peruana acelera y crece 3,56% en julio, aunque pesca y manufactura siguen en negativo.

Comercio y construcción empujan la economía peruana en julio y explican buena parte del repunte

El comercio fue el principal aporte al crecimiento de julio, seguido por otros servicios y la construcción. Esta última actividad creció 9,85% y se mantiene entre las de mejor desempeño del año. También avanzaron los servicios prestados a empresas, electricidad, gas y agua, restaurantes y transporte, mientras que la administración pública sumó al resultado.

Así, el crecimiento de julio estuvo sostenido por un grupo amplio de actividades, principalmente comercio, construcción y servicios. Sin embargo, el resultado no fue uniforme: la manufactura, la pesca y el sector agropecuario terminaron en negativo, lo que muestra que la recuperación todavía no alcanza por igual a todas las ramas de la economía.

Pesca cae por desplome de la anchoveta y El Niño Costero golpea al agro

La pesca registró la mayor caída entre los sectores que retrocedieron en julio, con un descenso de 27,44%, afectada principalmente por el desplome de la actividad marítima. Con este resultado, el sector acumula una contracción de 32,58% entre enero y julio.

El principal golpe provino de la pesca destinada al consumo humano indirecto, que abastece a la industria de harina y aceite de pescado. Esta actividad prácticamente se paralizó en julio debido a la menor captura de anchoveta: los desembarques pasaron de 292.148 toneladas en julio de 2025 a apenas 2.496 toneladas este año.

La pesca para consumo humano directo sí tuvo un comportamiento distinto, con mayores desembarques de especies como pota, concha de abanico, langostino, pulpo, atún y bonito. Sin embargo, este avance no alcanzó para compensar el desplome de la actividad vinculada a la industria.

El sector agropecuario también cerró julio en rojo, aunque con una caída mucho menor, de 1,23%. El resultado estuvo explicado por la menor producción agrícola, particularmente de arroz, aceituna, papa, palta y maíz amarillo duro, mientras que la actividad pecuaria logró crecer.

En este caso, el comportamiento del clima también afectó la producción. El INEI reportó un déficit de lluvias en la sierra y un exceso en la selva, además de cambios en los caudales de los ríos. En la costa, las condiciones cálidas asociadas a El Niño Costero se mantuvieron durante el trimestre de mayo a julio, en un escenario que terminó restando dinamismo al sector agropecuario.

La manufactura retrocede 1,81% y deja una recuperación económica todavía desigual

La manufactura fue el tercer sector que terminó en negativo en julio, con una caída de 1,81% frente al mismo mes del año pasado. Tanto la industria primaria como la no primaria registraron una menor actividad y, con este resultado, el sector acumula un retroceso de 1,69% en los primeros siete meses del año.

Entre las ramas que más incidieron en este resultado estuvieron la elaboración y conservación de pescado, la refinación de petróleo, la elaboración de azúcar y la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales. En el caso de la industria pesquera, el retroceso guarda relación con el fuerte descenso de los desembarques que ya golpeó al sector pesquero.

El crecimiento de julio fue desigual, con el comercio, la construcción y los servicios empujando el resultado, mientras la pesca, el agro y la manufactura todavía siguen en terreno negativo. Esto muestra que la recuperación no avanza al mismo ritmo en todas las actividades.