Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"

Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, se reunió con integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para cuestionar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al no definir si entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga en caso la lista de Renovación Popular resulte ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales.

“Ellos como observadores pueden anotar estas irregularidades. Yo supongo que hay mecanismos de recomendación que podrían ir dándose en la interna”, dijo a Latina.

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Resaltó que su objetivo con la reunión es evitar un “escándalo internacional” el 5 de octubre, un día posterior a las elecciones.

“Buscamos que esta elección no sea invalidad, que exprese el sentir de los limeños. Esperamos que el JNE tome las acciones necesarias para que así sea”, agregó.

A su vez, resaltó que él es uno de los candidatos que más ha hecho público su malestar por la situación de López Aliaga.

Horas antes de presentarse ante la OEA, Bruce mencionó en entrevista a Exitosa su preocupación por una “serie de irregularidades”.

"Recibo muchas muestras de cariño de la gente, pero sí estoy preocupado por una serie de irregularidades que hasta ahora no se resuelven y me obligan a estar con la delegación de observadores de la OEA para hacérselo saber", manifestó.

Resaltó que su reclamo no va contra López Aliaga, sino contra el JNE: "Yo no le echo tanta culpa al candidato, salvo que haya hecho alguna cosa ilícita y yo no tengo pruebas de eso. Es el jurado el que tiene en sus manos pronunciarse".

"¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde?”, añadió.

JNE suma cuestionamientos de parte de candidatos

Al igual que Bruce, Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, también reprochó el actuar del JNE.

Calificó de “cobardía” el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no defina si, de ganar la lista de Renovación Popular, le entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, pese a que faltan solo días para las elecciones.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE . “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.