Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSporting Cristal vs ADT EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente
Política

Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú cuestionó que a solo días de las elecciones municipales y distritales no se conozca la situación de López Aliaga.

Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"
Carlos Bruce cuestionó actuar del JNE ante la OEA: "Buscamos que esta elección no sea invalidada"
Por
google iconLa República en Google

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, se reunió con integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para cuestionar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al no definir si entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga en caso la lista de Renovación Popular resulte ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales.

“Ellos como observadores pueden anotar estas irregularidades. Yo supongo que hay mecanismos de recomendación que podrían ir dándose en la interna”, dijo a Latina.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Resaltó que su objetivo con la reunión es evitar un “escándalo internacional” el 5 de octubre, un día posterior a las elecciones.

“Buscamos que esta elección no sea invalidad, que exprese el sentir de los limeños. Esperamos que el JNE tome las acciones necesarias para que así sea”, agregó.

A su vez, resaltó que él es uno de los candidatos que más ha hecho público su malestar por la situación de López Aliaga.

Horas antes de presentarse ante la OEA, Bruce mencionó en entrevista a Exitosa su preocupación por una “serie de irregularidades”.

"Recibo muchas muestras de cariño de la gente, pero sí estoy preocupado por una serie de irregularidades que hasta ahora no se resuelven y me obligan a estar con la delegación de observadores de la OEA para hacérselo saber", manifestó.

Resaltó que su reclamo no va contra López Aliaga, sino contra el JNE: "Yo no le echo tanta culpa al candidato, salvo que haya hecho alguna cosa ilícita y yo no tengo pruebas de eso. Es el jurado el que tiene en sus manos pronunciarse".

"¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde?”, añadió.

JNE suma cuestionamientos de parte de candidatos

Al igual que Bruce, Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, también reprochó el actuar del JNE.

Calificó de “cobardía” el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no defina si, de ganar la lista de Renovación Popular, le entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, pese a que faltan solo días para las elecciones.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 1 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

TC anula proceso penal contra Lourdes Flores Nano por aportes a campaña del PPC en 2006

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

TC anula proceso penal contra Lourdes Flores Nano por aportes a campaña del PPC en 2006