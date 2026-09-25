Producción de papa cayó 19,6% en julio, pero abastecimiento en Lima apenas retrocedió 1%

Arequipa presentó la mayor reducción, con una caída de 79,2% respecto de julio de 2025.

Arequipa presentó la mayor reducción, con una caída de 79,2% respecto de julio de 2025. Composición LR/IA

La producción nacional de papa alcanzó las 360.986 toneladas en julio de 2026, lo que representó una caída de 19,6% frente al mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado estuvo relacionado principalmente con una menor superficie cosechada y condiciones hídricas desfavorables que afectaron el desarrollo del cultivo en distintas zonas productoras.

El retroceso ocurrió en un escenario heterogéneo. Mientras algunos departamentos registraron fuertes disminuciones, otros incrementaron sus cosechas respecto de julio de 2025. Entre los factores reportados por el INEI también figuran las lluvias tardías, que afectaron el desarrollo de las cosechas.

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Pese a la caída de la producción nacional, el abastecimiento de papa al principal mercado mayorista de Lima mostró una variación mucho menor. Hasta el 30 de julio, el Gran Mercado Mayorista de Lima recibió 59.895 toneladas, frente a las 60.475 toneladas registradas durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La diferencia fue de 580 toneladas, equivalente a una disminución de aproximadamente 1%. Ambos indicadores tienen una cobertura diferente: el INEI mide la producción obtenida en todo el país durante julio, mientras que el MIDAGRI contabiliza el volumen que ingresó al mercado mayorista limeño durante los primeros 30 días del mes.

Además, una parte de la producción nacional se comercializa fuera de Lima. Los tubérculos pueden dirigirse a mercados regionales, otras ciudades o distintos canales de distribución. Por ello, la evolución de la cosecha nacional no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento de la capital.

Arequipa registró la mayor caída de producción

Las variaciones fueron marcadas entre las principales regiones productoras. Arequipa presentó la mayor reducción, con una caída de 79,2% respecto de julio de 2025.

También disminuyó la producción en Pasco, que retrocedió 26,2%; Apurímac, con una baja de 19,5%; Cusco, con 12%; La Libertad, con 3,9%; e Ica, con 3%.

Estos seis departamentos concentraron el 62,6% de la producción nacional de papa durante julio, por lo que sus resultados tuvieron una incidencia importante en el comportamiento del volumen registrado a nivel nacional.

En contraste, algunas regiones elevaron sus cosechas. Piura registró un incremento de 141,5% frente a julio del año pasado, mientras que Junín aumentó su producción en 22,1%. Huancavelica avanzó 11,8% y Huánuco lo hizo en 2,6%.

Mientras el sur productor bajó, el norte y la sierra central crecieron y sostuvieron el abasto de Lima.

La diferencia entre regiones muestra que la caída nacional no fue generalizada. Los mayores incrementos registrados en determinados departamentos no compensaron las reducciones observadas en zonas con una participación relevante dentro del total.

El abastecimiento de Lima depende de varias regiones

El Gran Mercado Mayorista de Lima recibe papa procedente de diferentes zonas productoras. Entre las principales figuran Ica, Huánuco, Junín, Ayacucho, Lima, Pasco y Arequipa, según información del MIDAGRI.

Durante julio, algunas de estas regiones tuvieron comportamientos distintos. Junín aumentó su producción en 22,1% y Huánuco en 2,6%, mientras que Ica retrocedió 3%. Arequipa, por su parte, registró una reducción de 79,2%.

El volumen que llega al mercado mayorista de Lima depende de los envíos procedentes de distintas zonas productoras y no únicamente del resultado agregado nacional. Por esa razón, una disminución en determinadas regiones no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento registrado en la capital.

Así, mientras la producción nacional retrocedió casi una quinta parte en términos interanuales durante julio, el ingreso acumulado al principal mercado mayorista de Lima se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del año anterior.

Papa blanca registró una caída de 16,1% en su precio

El comportamiento de los precios también fue diferente al de la producción. La papa blanca registró en julio de 2026 un precio mayorista promedio de S/0,98 por kilogramo, frente a los S/1,17 registrados en el mismo mes de 2025.

La diferencia de S/0,19 por kilogramo representó una reducción interanual de 16,1%. El dato corresponde específicamente a la papa blanca y no representa el comportamiento de todas las variedades comercializadas en el mercado mayorista.

Las cotizaciones muestran diferencias importantes entre tipos de papa. En el boletín de precios de MIDAGRI correspondiente al 22 de julio, la variedad Canchan registró S/1,08 por kilogramo y la Única alcanzó S/1,43. La Yungay se ubicó en S/0,93, mientras que la Perricholi registró S/0,30.

La diferencia de precios entre variedades evidencia que no existe una sola cotización representativa para todo el mercado de papa. En ese registro, por ejemplo, hubo una brecha de S/1,13 por kilogramo entre la Única y la Perricholi, mientras que la papa blanca se ubicó en S/0,98.

En conjunto, los datos de julio muestran que la menor producción nacional no se trasladó en la misma magnitud al volumen recibido por el principal mercado mayorista de Lima. A su vez, la papa blanca registró una cotización menor que la de un año antes, en un mercado donde los precios presentan diferencias importantes según la variedad comercializada.