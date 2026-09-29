Exportaciones de Perú: 10 principales empresas concentran 39,6% de los envíos pese a récord de 7.731 exportadoras

El 80,6% de las exportadoras realizó envíos desde un solo sector productivo, mientras que únicamente 3,2% operó en cuatro o más sectores.

El 80,6% de las exportadoras realizó envíos desde un solo sector productivo, mientras que únicamente 3,2% operó en cuatro o más sectores.

En los primeros siete meses de 2026, las 10 principales empresas exportadoras del Perú concentraron el 39,6% del valor total de los envíos al exterior, equivalente a US$25.159,3 millones, de acuerdo con el Reporte de Empresas Exportadoras de julio elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX, con información de Sunat y ADEX Data Trade.

La concentración contrasta con la expansión del número de compañías que participan en el comercio exterior. Entre enero y julio, el país registró 7.731 empresas exportadoras, cifra que representa un nuevo máximo histórico para ese periodo de los últimos 27 años. El número aumentó 3,4% frente al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por el incremento de empresas grandes, microempresas y medianas.

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Esto significa que el crecimiento de la base exportadora no se ha traducido en una distribución proporcional del valor de los envíos. Una parte importante de las ventas externas continúa concentrada en un grupo reducido de compañías, mientras miles de empresas participan con montos relativamente menores.

El peso de las principales exportadoras

La concentración aumenta conforme se amplía el grupo analizado. Según CIEN-ADEX, las 20 principales empresas representaron el 50,8% del valor exportado entre enero y julio; las 50 primeras concentraron el 64,6%, mientras que las 100 principales llegaron al 72,8%. En términos monetarios, las 100 compañías acumularon US$46.245,9 millones de los US$63.521,2 millones exportados en el periodo.

El informe identifica además una fuerte especialización dentro del grupo de mayor peso. Las 10 principales empresas exportadoras enviaron, en promedio, cinco productos cada una y, en conjunto, abarcaron 28 productos. Esto representa apenas el 0,8% de los 3.671 productos exportados por el país durante los primeros siete meses del año.

La minería explica buena parte de esta concentración. Ocho de las 10 principales empresas realizaron envíos de concentrados de cobre y, en conjunto, concentraron el 81,2% del valor exportado de ese producto. Esto muestra que el peso de las grandes compañías no está distribuido de manera uniforme entre todas las actividades exportadoras, sino que tiene una relación importante con sectores de alto valor por operación, particularmente la minería.

El destino también presenta una elevada concentración. En promedio, cada empresa del top 10 realizó envíos a siete mercados. En conjunto llegaron a 20 mercados, pero China concentró el 63,5% del valor exportado por este grupo, según el reporte.

Más empresas, pero con una participación reducida

El récord de empresas exportadoras tiene como principal característica el peso de las compañías de menor tamaño. De las 7.731 empresas registradas entre enero y julio, 6.904 fueron MYPES, equivalentes al 89,3% del total. Las microempresas representaron el 56,4%, mientras que las pequeñas alcanzaron el 32,9%. Las grandes empresas, en cambio, representaron 7,5% y las medianas, 3,2%.

La composición cambia cuando se observa el valor de los envíos. Las grandes empresas generaron 93,2% del valor exportado en julio de 2026, frente al 4,4% de las pequeñas, 2,1% de las medianas y 0,4% de las microempresas. Para ese mes, el valor total exportado por las empresas alcanzó US$9.858,8 millones, un crecimiento interanual de 34,8%.

CIEN-ADEX señala que esta diferencia evidencia una elevada atomización del empresariado exportador: las MYPES constituyen la gran mayoría de empresas que venden al exterior, pero su participación en el valor total continúa siendo reducida. En julio, las MYPES representaron 96,1% del número de empresas exportadoras, pero solo 4,8% del valor exportado.

El núcleo estable representa la mayor parte del valor

Otro indicador del grado de concentración aparece al clasificar a las empresas según la continuidad de sus exportaciones. A julio de 2026, 1.494 empresas eran consideradas consolidadas, es decir, habían exportado de manera ininterrumpida durante los últimos 10 años. Este grupo representó 19,3% del total de empresas exportadoras.

Pese a ser una minoría dentro del universo exportador, las empresas consolidadas aportaron 74,2% del valor exportado entre enero y julio. Las empresas emergentes e intermitentes concentraron en conjunto 22%, mientras que las nuevas representaron 3,8%.

La estructura muestra así dos fenómenos simultáneos: por un lado, cada vez participan más empresas en las exportaciones peruanas; por otro, el grueso del valor continúa dependiendo de compañías con mayor escala y permanencia en los mercados internacionales.

Diversificación todavía limitada

El reporte también encuentra diferencias en la capacidad de las empresas para diversificar sus productos y mercados. El 80,6% de las exportadoras realizó envíos desde un solo sector productivo, mientras que únicamente 3,2% operó en cuatro o más sectores.

Por productos, 55,3% de las empresas exportó solo uno, mientras que 30,6% envió entre dos y cinco productos. Solo 8,3% comercializó 10 o más productos en el exterior.

Una situación similar se observa en los destinos: 4.016 empresas, equivalentes al 51,9% del total, realizaron envíos a un solo mercado durante enero-julio. En contraste, apenas 376 empresas, el 4,9%, llegaron a 10 o más países de destino.

El dato más revelador es que 2.615 empresas, el 33,8% del total, exportaron un único producto hacia un único destino. La cifra permite dimensionar que el récord de empresas exportadoras convive con una base empresarial amplia, pero todavía con niveles importantes de concentración tanto por valor como por productos y mercados.