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Sujeto asaltó a censista del INEI y transeúnte el mismo día en Los Olivos: irá 16 años a prisión

El acusado, quien se acogió a la terminación anticipada, interceptó al censista con un arma en agosto de 2025, despojándolo de su celular y una tablet del INEI. Horas antes sustrajo el teléfono de un transeúnte.

Hombre cometió dos asaltos en un solo día en Los Olivos
Hombre cometió dos asaltos en un solo día en Los OlivosComposición LR / Difusión
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El Poder Judicial sentenció a 16 años y 11 meses de prisión efectiva a Víctor L. tras hallarlo responsable del delito de robo agravado en agravio de un censista, un transeúnte y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el distrito de Los Olivos.

La medida fue solicitada por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, a cargo de la fiscal provincial Melissa Villar Rojas luego de encontrar elementos de convicción que involucraban al hombre en los hechos delictivos. El acusado se acogió a la terminación anticipada.

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Sujeto asaltó a censista que cumplía trabajo en Los Olivos

Según la investigación fiscal, en agosto de 2025 el primer agraviado fue interceptado por el condenado mientras realizaba labores de censo en la urbanización Carlos Cueto Fernandini. Durante el atraco, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y lo despojó de su celular y de la tablet del INEI antes de darse a la fuga.

La víctima denunció el hecho ante los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes rastrearon y ubicaron al procesado por la avenida Los Alisos. Tras una breve persecución, Víctor L. fue intervenido y se logró recuperar los objetos sustraídos, entre los cuales se halló un teléfono sin identificación.

Hombre había cometido otro robo ese mismo día

Durante los actos de investigación, según la Fiscalía, un segundo agraviado se apersonó a la dependencia policial y sindicó al detenido como la persona que lo había asaltado por la mañana del mismo día en que se cometió el robo al censista. Asimismo, precisó que el teléfono recuperado y no identificado era de su propiedad, por lo que fue incluido en el caso como parte agraviada.

En el proceso judicial, la representante del Ministerio Público sustentó como elementos de convicción las actas de intervención policial y registro personal, la declaración de los agraviados y del representante legal del INEI, el certificado médico legal de la segunda víctima, la visualización de los registros de las cámaras de seguridad, entre otros.

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