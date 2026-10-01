Raphael, el icónico cantante español, presenta en Madrid 'Aquel', su serie biográfica en Netflix, que explora más de 50 años de su carrera musical. Foto: difusión.

Raphael, el icónico cantante español, presenta en Madrid 'Aquel', su serie biográfica en Netflix, que explora más de 50 años de su carrera musical. Foto: difusión.

Raphael atraviesa una etapa de gran exposición pública. El reconocido cantante español acaba de presentar en Madrid 'Aquel', la serie biográfica que próximamente se estrenará en una conocida plataforma de streaming (Netflix) y que contará con ocho episodios, mientras que en Lima crece la expectativa por su próximo concierto, que ya registra pocas entradas disponibles.

A pocos días de arribar al Perú, el artista de 83 años asistió a la premiere de 'Aquel' acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, sus tres hijos y dos de sus nietos. La presentación estuvo cargada de emoción, pues la producción repasa más de cinco décadas de su historia personal y profesional, desde sus primeros pasos en la música hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la canción en español.

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"He tenido y tengo una vida maravillosa… y sigo, y sigo y no voy a parar nunca", expresó Raphael durante el estreno. Sus palabras reflejan la vigencia de un artista que, tras más de 60 años de trayectoria, continúa recorriendo escenarios y conectando con distintas generaciones.

Raphael rumbo a Lima

Su siguiente destino será Lima. Este sábado 3 de octubre Raphael se presentará en el anfiteatro del Parque de la Exposición con su 'Raphaelísimo Tour 2026', una gira que celebra más de seis décadas de carrera y reúne varios de los temas más representativos de su repertorio.

Canciones como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Cómo yo te amo', 'Qué sabe nadie', 'Escándalo' y 'En carne viva' formarán parte del espectáculo. Además, el cantante interpretará temas de 'Ayer… aún', su producción discográfica más reciente, concebida como un tributo a la chanson française y a referentes como Edith Piaf y Charles Aznavour.

El regreso del artista al Perú también se produce después de un año especialmente importante en su carrera. En 2025, Raphael fue reconocido como Persona del Año de los Latin Grammy, distinción que puso en valor una trayectoria que ha logrado mantenerse vigente a través de distintas generaciones, países y estilos musicales.

La expectativa por su concierto en Lima se refleja en la venta de entradas. A pocos días de la presentación, quedan pocas localidades disponibles, por lo que el espectáculo se acerca al lleno total.