¡Al estilo Inti Raymi! Los Tolines llegan por primera vez a Lima con su exitoso espectáculo ‘Chisti Raymi’

Lima recibe por primera vez a Los Tolines con ‘Chisti Raymi’, un espectáculo que fusiona humor y tradiciones peruanas, inspirado en el emblemático Inti Raymi. Foto: difusión

Lima recibe por primera vez a Los Tolines con ‘Chisti Raymi’, un espectáculo que fusiona humor y tradiciones peruanas, inspirado en el emblemático Inti Raymi. Foto: difusión

Lima se alista para recibir por primera vez a Los Tolines, el reconocido elenco artístico de Cusco que aterriza en la capital con 'Chisti Raymi', un espectáculo que fusiona humor, comedia, tradiciones y cultura peruana.

Inspirado en el Inti Raymi, una de las festividades más emblemáticas de la cultura inca y una de las festividades tradicionales más importantes del Perú, 'Chisti Raymi' propone una experiencia escénica que rescata las costumbres, el folclore y la identidad nacional desde la particular perspectiva de la tradición cusqueña.

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A través de personajes, relatos, música y situaciones cargadas de humor, Los Tolines transforman elementos de nuestras tradiciones en una propuesta de entretenimiento que conecta con el público y pone en valor la riqueza cultural del país.

Esta combinación de comedia, identidad y tradición ha convertido a 'Chisti Raymi' en un montaje reconocido por el público cusqueño, que ahora tendrá la oportunidad de disfrutarlo en Lima.

Entradas agotadas en pocas horas y expectativa por nuevas funciones

Las presentaciones de 'Chisti Raymi' están programadas para los días 17 y 18 de octubre, a las 11.30 a. m., 3.30 p. m. y 6.00 p. m., en el Teatro Plaza Norte. Las entradas para todas las funciones se agotaron por completo en apenas unas horas desde que salieron a la venta a través de Ticketmaster, reflejando la gran expectativa que ha despertado la llegada del elenco cusqueño a la capital.

Ante la alta demanda, la producción se encuentra preparando el anuncio de nuevas fechas en Lima para que más personas puedan disfrutar de esta propuesta artística.

¿Quiénes son Los Tolines?

Los Tolines son una agrupación artística cusqueña integrada por payasos profesionales, cuya trayectoria destaca por la creatividad, el talento y la dedicación al arte escénico. Los orígenes de esta tradición familiar se remontan a 1991, cuando ‘Tolin’ comenzó su carrera artística, iniciando un recorrido de 35 años dedicado al entretenimiento, el humor y la creación de espectáculos para grandes y chicos.

En 2017 se fundó oficialmente Los Tolines, dando continuidad a este legado con la incorporación de Peke y Chiki, representantes de la segunda generación de esta familia artística. Desde entonces, ambas generaciones han unido esfuerzos para desarrollar una propuesta que integra comedia, teatro e interacción con el público.

Con el paso de los años, el elenco se ha consolidado como uno de los referentes del ámbito escénico en Cusco, gracias a la creación de espectáculos familiares que combinan cultura, creatividad y diversión, con un enfoque inclusivo, participativo y accesible para distintos públicos.