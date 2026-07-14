Conflicto en Medio Oriente podría afectar exportaciones peruanas

Idexcam advierte que posible aumento de los fletes marítimos podría encarecer las exportaciones peruanas hacia Europa y la costa este de Estados Unidos. | Diario El Peruano

Idexcam advierte que posible aumento de los fletes marítimos podría encarecer las exportaciones peruanas hacia Europa y la costa este de Estados Unidos. | Diario El Peruano

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El aumento del petróleo registrado tras la reanudación del conflicto en Medio Oriente elevaría el precio del combustible marítimo y presionaría las tarifas de los fletes internacionales, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La entidad indicó que el desvío de parte de los buques que operan en rutas internacionales por el cabo de Buena Esperanza reduciría la disponibilidad de capacidad en algunas rutas y retrasaría el retorno de contenedores vacíos hacia puertos estratégicos como el Callao.

El informe agrega que la presión sobre los fletes se manifestaría principalmente en las exportaciones de los sectores agroindustria, minería y pesca con destino a Europa y la costa este de Estados Unidos, operaciones que en conjunto representan US$4.397 millones. Asimismo, señala que una menor disponibilidad de contenedores refrigerados podría influir en los costos logísticos durante las campañas agrícolas estacionales del hemisferio sur.

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Estados Unidos y la Unión Europea mantienen peso en las exportaciones peruanas

Estados Unidos y la Unión Europea se ubicaron entre los principales destinos de las exportaciones peruanas durante el primer trimestre de 2026. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos a Estados Unidos alcanzaron US$2.878 millones, mientras que las exportaciones dirigidas a la Unión Europea sumaron US$2.238 millones. Ambos mercados concentraron una parte importante de las ventas al exterior de productos mineros, agropecuarios y pesqueros, sectores que dependen en gran medida del transporte marítimo para llegar a sus destinos.

Fletes marítimos registraron alta volatilidad durante 2025

Los costos del transporte marítimo mostraron un comportamiento variable durante 2025. Un análisis de ComexPerú, basado en información del Índice Mundial de Contenedores (WCI) de Drewry, señala que las tarifas de los fletes para carga contenerizada disminuyeron durante gran parte del año debido al exceso de capacidad de la flota y al crecimiento moderado de la demanda mundial. Sin embargo, en el último trimestre se observó un repunte impulsado por factores como las tensiones geopolíticas, los desvíos de embarcaciones por el mar Rojo y mayores tiempos de tránsito.

Según el gremio, aunque las tarifas aumentaron entre noviembre de 2025 y enero de 2026, los niveles se mantuvieron por debajo de los registrados al inicio de 2025. ComexPerú sostiene que el mercado del transporte marítimo continuará expuesto a episodios de volatilidad mientras persistan factores como las tensiones geopolíticas, la evolución de la demanda global y la capacidad disponible de las navieras.

Transporte marítimo es clave para las exportaciones

El transporte marítimo continúa siendo el principal medio utilizado para el intercambio comercial del Perú con los mercados internacionales. De acuerdo con la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la mayor parte de la carga destinada al comercio exterior se moviliza a través de los puertos del país, con el Callao como el principal terminal para el movimiento de contenedores y mercancías. En ese escenario, las variaciones en las condiciones del transporte marítimo internacional pueden repercutir en la planificación logística de las empresas exportadoras e importadoras.