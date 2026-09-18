Brecha salarial en Perú: mujeres ganaron S/557 menos que los hombres en 2025 y la diferencia persiste

Durante el año 2025, el 45,3% de las mujeres logró obtener un puesto de trabajo adecuado, en comparación con el 65,9% de los hombres.

Durante el año 2025, el 45,3% de las mujeres logró obtener un puesto de trabajo adecuado, en comparación con el 65,9% de los hombres. Composición LR/IA

Las mujeres recibieron en promedio S/557 menos que los hombres durante 2025, de acuerdo con una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Mientras el ingreso mensual promedio femenino llegó a S/1.631, el masculino alcanzó S/2.188, una diferencia que se tradujo en una brecha salarial de 25,5% durante el año.

El cálculo representa una reducción frente al 27,1% registrado en 2024 y se encuentra también por debajo del 27% de 2019. Sin embargo, la menor diferencia porcentual no se refleja de la misma manera en el acceso al mercado laboral: el 80% de los hombres en edad de trabajar participó en este, frente al 63% de las mujeres, según el análisis del IPE.

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Las diferencias también aparecen en las características de los puestos ocupados. En 2025, el 45,3% de las mujeres accedió a un empleo considerado adecuado, frente al 65,9% de los hombres. Para esta medición se considera, entre otros criterios, trabajar al menos 35 horas semanales y obtener ingresos superiores a S/1.300.

¿Por qué persiste la diferencia de ingresos?

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran una distancia similar cuando se observan los ingresos provenientes del trabajo. En 2025, las mujeres obtuvieron en promedio S/1.593,4 mensuales, mientras que los hombres alcanzaron S/2.103,4. Así, el ingreso femenino representó el 75,8% del masculino.

La diferencia también se mantiene entre distintos grupos de edad. Entre las personas de 14 a 24 años, las mujeres recibieron en promedio S/1.056,3, frente a S/1.312,6 de los hombres. En el grupo de 25 a 44 años, los ingresos fueron de S/1.747 y S/2.249,6, respectivamente. Para quienes tenían 45 años o más, llegaron a S/1.552,7 en el caso de las mujeres y S/2.140,6 entre los hombres.

El INEI señala que los ingresos aumentaron para ambos sexos durante 2025, aunque el crecimiento fue ligeramente mayor entre los hombres: 7% frente a 6,7% en las mujeres.

La diferencia tampoco es uniforme según el lugar de residencia. El IPE calcula una brecha de 36,2% en el área rural, por encima del 25,9% registrado en el ámbito urbano. El instituto relaciona esta mayor distancia con factores como la informalidad y la menor productividad que caracterizan a una parte importante del empleo rural.

La maternidad también marca una diferencia

La brecha se amplía cuando se considera la condición de tener hijos. Según el IPE, alcanza el 33% entre padres y madres, mientras que entre quienes no tienen hijos se ubica en 21,3%.

Esta diferencia también aparece en las primeras etapas de la vida laboral. En 2025, el 21,9% de las mujeres de entre 15 y 29 años no estudiaba ni trabajaba, frente al 12,2% de los hombres del mismo grupo etario.

Entre las mujeres jóvenes que se encontraban en esta situación, el 26,5% señaló que los quehaceres domésticos habían limitado su búsqueda de empleo. En los hombres, ese motivo fue mencionado por apenas el 2%.

Las responsabilidades familiares, por tanto, no solo pueden incidir en los ingresos una vez que una persona está empleada, sino también en las posibilidades de incorporarse y mantenerse en el mercado laboral. El INEI incluye dentro de sus estadísticas de género indicadores sobre carga de trabajo, horas destinadas a distintas actividades y participación laboral, variables que permiten analizar estas diferencias desde una perspectiva más amplia.

La brecha permanece incluso al comparar condiciones similares

Otro indicador del análisis del IPE surge al comparar a hombres y mujeres bajo condiciones similares de edad, nivel educativo, área geográfica y experiencia laboral. En este caso, la denominada brecha salarial ajustada llegó al 19,7% en 2025.

El instituto señala que este indicador se ha mantenido entre 19% y 23% durante la última década. La cifra muestra que, aun después de considerar determinadas características observables de los trabajadores, permanece una diferencia de ingresos.

Esto no permite atribuir automáticamente toda la brecha restante a una causa específica. El propio análisis plantea que podrían existir factores no medidos relacionados con las diferencias observadas, entre ellos posibles prácticas discriminatorias.

En el ámbito laboral, Perú cuenta desde 2017 con la Ley N.° 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Su reglamento establece criterios para sustentar diferencias salariales en factores objetivos y contempla obligaciones para los empleadores en materia de igualdad remunerativa.

Por ello, la brecha estadística entre los ingresos promedio de hombres y mujeres no equivale por sí sola a demostrar que existe un pago menor por realizar exactamente el mismo trabajo. Las cifras agregadas también están influenciadas por variables como ocupación, jornada laboral, sector económico, experiencia y participación en el mercado de trabajo.

Perú cae en el ranking mundial de brecha de género

Las diferencias del mercado laboral peruano coinciden con un retroceso del país en el Índice Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial, que evalúa 145 economías.

El informe considera cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas, educación, salud y supervivencia, y empoderamiento político. En su edición de 2026, Perú se ubicó en el puesto 94, 37 posiciones por debajo de la ubicación que registró en 2025. El retroceso estuvo asociado principalmente con los componentes de empoderamiento político y participación y oportunidades económicas.

A nivel regional, el Foro Económico Mundial estima que América Latina y el Caribe tardaría alrededor de 60 años en alcanzar la paridad de género si mantiene el ritmo actual. Para el conjunto de economías evaluadas, el organismo calcula un plazo de 120 años para cerrar completamente la brecha.

En el componente económico, el informe señala que a nivel mundial se había cerrado el 61,7% de la brecha correspondiente a participación y oportunidades económicas en 2026, mientras que en empoderamiento político el avance alcanzaba apenas el 22,1%.

Para Perú, las cifras de ingresos, participación laboral y acceso a empleos adecuados muestran que la diferencia entre hombres y mujeres se presenta en varias etapas de la trayectoria laboral. La reducción de la brecha salarial registrada en 2025 representa una mejora frente al año anterior, pero todavía persisten diferencias importantes en los ingresos y en las condiciones de acceso al empleo.