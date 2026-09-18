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Economía

BCRP reduce crecimiento de Perú a 3,2% en 2026 por mayor golpe de El Niño

El Banco Central pasó de prever un fenómeno de intensidad fuerte a uno extraordinario. Agricultura y pesca concentrarían el mayor golpe, con menores rendimientos y producción de alimentos como frutales de la costa, papa, arroz y carne de ave.

El Banco Central de Reserva (BCRP) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para este año.
El Banco Central de Reserva (BCRP) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para este año.Composición LR/Difusión
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El Banco Central de Reserva (BCRP) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para este año y de 3,2% a 3% para 2027. El ajuste responde principalmente a que la entidad ahora contempla un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, frente al escenario de intensidad fuerte que manejaba en junio.

El cambio climático le restaría 0,9 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del PBI de 2026, frente a los 0,7 pp estimados en el reporte anterior. Para 2027, el impacto subiría de 0,9 a 1,1 pp. El mayor golpe se concentraría en los sectores primarios, especialmente agricultura y pesca.

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El Niño resta crecimiento a la economía peruana en 2026

Durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, el presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que la revisión responde principalmente al deterioro de las perspectivas para los sectores vinculados directamente con el clima.

"Aquí está la pérdida por sectores(…)aumentado básicamente por sectores primarios", señaló Velarde al mostrar las nuevas estimaciones del impacto de El Niño.

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El cambio de escenario supone un menor desempeño de actividades que ya venían mostrando señales de debilidad. El BCRP estima que la producción agropecuaria pasará de una expansión de 0,3% prevista en junio a una caída de 1,5% este año. En pesca, la contracción proyectada aumenta de 28,3% a 30,7%.

El menor crecimiento de los sectores primarios no significa, sin embargo, que toda la economía pierda dinamismo. La demanda interna —el gasto de hogares, empresas y Gobierno— mantiene una expansión elevada y la inversión privada también presenta mejores perspectivas.

Agricultura y pesca concentran el golpe de El Niño

El sector agropecuario será uno de los principales canales por los que el fenómeno climático impactará en la economía. Según el BCRP, las anomalías de temperatura, lluvias, viento y humedad afectarían los rendimientos y la producción, con especial incidencia en los frutales de la costa, la papa, el arroz y la carne de ave.

"Estamos teniendo realmente un mayor impacto en agricultura, un mayor impacto en pesca", sostuvo Velarde.

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En el caso de la pesca, el problema se concentra en la segunda temporada de anchoveta de la zona centro-norte. Una menor captura reduciría también la producción de harina y aceite de pescado, actividades que forman parte de la manufactura primaria.

El efecto no se limita a estas actividades. El BCRP advierte que las condiciones climáticas adversas también podrían afectar ramas no primarias, como textiles y algunos alimentos vinculados al frío. A ello se suman efectos indirectos: si determinados sectores producen menos, los ingresos de los hogares vinculados a esas actividades también pueden resentirse y terminar afectando el consumo.

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Inversión privada sostiene parte del crecimiento

Pese al recorte del PBI, el escenario que plantea el BCRP mantiene una economía con una demanda interna firme. Para 2026, el organismo elevó su proyección de crecimiento de la inversión privada de 12,5% a 14%, mientras que la demanda interna avanzaría 6,2%, por encima del 5,9% previsto en junio.

Este mejor desempeño ayuda a amortiguar el impacto de las actividades primarias sobre el resultado general. También explica por qué el recorte de la proyección del PBI es de dos décimas y no mayor, pese al deterioro de las perspectivas para agricultura y pesca.

Para 2027, el BCRP espera que la economía crezca 3%. La recuperación de los sectores afectados por El Niño sería parte de ese resultado, aunque el fenómeno todavía tendría un impacto estimado de 1,1 puntos porcentuales sobre el crecimiento de ese año.

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