Cajamarca: ahorro comunitario ya financió más de 3.400 emprendimientos y sumará 260 nuevas UNICAs

Las organizaciones reúnen a cerca de 9.000 socios y han acumulado S/27,7 millones. Este año se busca ampliar la red hacia nuevos distritos y provincias de la región. | Difusión

Las organizaciones reúnen a cerca de 9.000 socios y han acumulado S/27,7 millones. Este año se busca ampliar la red hacia nuevos distritos y provincias de la región. | Difusión

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En Cajamarca, un grupo de familias puede convertirse en su propio pequeño sistema de ahorro y crédito. No necesitan recurrir primero a un banco para conseguir dinero para un negocio: juntan sus aportes, forman un fondo común y se prestan entre ellos. Ese mecanismo, conocido como Uniones de Crédito y Ahorro (UNICAs), ya financió más de 3.400 emprendimientos productivos en la región.

El modelo, que comenzó en 2008, cuenta actualmente con 536 organizaciones autosostenibles y cerca de 9.000 socios. En conjunto, han acumulado S/27,7 millones de capital social, es decir, recursos aportados por los propios integrantes que sirven para financiar nuevos préstamos dentro de cada grupo.

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Hasta ahora, han colocado 66.119 préstamos por S/115,4 millones y registran una morosidad de apenas 1%. El resultado destaca porque se trata de organizaciones que operan principalmente en comunidades rurales, donde el acceso al crédito tradicional puede ser más limitado.

Este año, el modelo busca dar otro salto: se prevé crear 260 nuevas organizaciones en distritos y provincias de Cajamarca. Con ello se ampliará el número de comunidades que cuentan con este mecanismo de financiamiento y se apunta a superar los 5.000 emprendimientos productivos financiados.

UNICAs en Cajamarca: cómo el ahorro de las familias se convierte en crédito para sus propios negocios

Cada grupo reúne normalmente entre 10 y 30 familias de una misma comunidad. Los integrantes realizan aportes y obtienen acciones dentro de la organización. Con ese dinero se forma un fondo común que luego permite otorgar préstamos a los propios socios.

La diferencia frente a un crédito convencional está precisamente ahí: el dinero nace del ahorro de los integrantes y vuelve a la comunidad en forma de financiamiento. Son ellos mismos quienes acuerdan las condiciones de los préstamos, como el monto, el plazo y la tasa de interés.

En 18 años, este mecanismo ha permitido financiar más de 3.400 iniciativas, desde negocios familiares hasta actividades vinculadas a la economía local. La cifra muestra que los fondos acumulados no permanecen inmóviles: circulan entre los socios y terminan convertidos en capital para pequeñas actividades económicas.

"Las UNICAs han demostrado que cuando las personas cuentan con herramientas, acompañamiento y confianza, son capaces de generar sus propias oportunidades de desarrollo", señaló Fernando Cabanillas, director y gerente país de Newmont en Perú.

El modelo también incluye capacitación y asistencia técnica para la administración del dinero. Esto permite que los integrantes no solo accedan a un préstamo, sino que aprendan a manejar los recursos y organizar sus actividades productivas.

La expansión prevista para este año forma parte de una nueva etapa denominada UNICA: Territorios que Crecen, que contempla la incorporación de 260 nuevos grupos con financiamiento del Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER).

Más mujeres participan en las decisiones económicas de las UNICAs

El crecimiento de esta red también ha cambiado quiénes participan en la administración del dinero. Actualmente, seis de cada diez socios son mujeres, mientras que una de cada cuatro posiciones directivas está ocupada por ellas.

Para muchas, el ingreso a estas organizaciones significó además su primer acceso a un crédito. El dinero puede servir para poner en marcha un pequeño negocio, comprar mercadería, invertir en una actividad productiva o ampliar una fuente de ingresos que ya existía.

Pero la participación no termina en el acceso al financiamiento. Las socias también intervienen en las decisiones sobre los recursos y en la definición de quién recibe los préstamos y bajo qué condiciones.

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La experiencia acumulada en Cajamarca muestra así una particularidad del modelo: el capital no llega desde fuera, sino que se construye dentro de las propias comunidades. Los S/27,7 millones acumulados son el resultado de los aportes de los socios y de la circulación de ese dinero a través de los préstamos.

Con las 260 nuevas organizaciones previstas para este año, la red ampliará su presencia en la región. El reto será que los nuevos grupos logren mantener sus fondos, recuperar los créditos y seguir convirtiendo el ahorro de las familias en recursos para sus propios negocios.