Exportaciones regionales del Perú crecen 37% y superan los US$46.000 millones

Entre enero y junio, el puerto del Callao concentró exportaciones por US$17.491 millones. | Composición LR/Difusión

Entre enero y junio, el puerto del Callao concentró exportaciones por US$17.491 millones. | Composición LR/Difusión

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Las exportaciones de las regiones del interior del Perú crecieron 37% en el primer semestre de 2026 y alcanzaron los US$46.592 millones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Los envíos realizados desde estas zonas representaron el 86,5% del total exportado por el país durante los primeros seis meses del año, con los minerales y productos agropecuarios entre los principales componentes de los envíos.

El crecimiento no fue homogéneo entre las regiones. Mientras algunas registraron incrementos superiores al 60%, otras avanzaron a un ritmo más moderado. El comportamiento estuvo determinado, en buena medida, por la composición de la canasta exportadora de cada territorio y por la evolución de los precios internacionales de los minerales.

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Entre enero y junio, 19 regiones aumentaron sus exportaciones frente al mismo periodo de 2025. Huánuco, Pasco, Áncash, Puno, Ica, Arequipa, Junín y Huancavelica registraron incrementos superiores al 50%.

Las regiones que concentran los mayores montos

En el norte, Áncash alcanzó exportaciones por US$4.798,6 millones, con un crecimiento de 63,3%. El cobre fue el principal producto de sus envíos. La región se ubicó así entre las de mayor valor exportado del país durante el semestre.

La Libertad registró US$3.913,7 millones, 41,2% más que en el primer semestre de 2025. Sus principales productos fueron oro, arándanos y palta. En Cajamarca, los envíos llegaron a US$2.286,8 millones, con un aumento de 42,9%, impulsados principalmente por el oro y el café.

Piura, en cambio, tuvo un incremento más reducido. Sus exportaciones sumaron US$1.762 millones, apenas 2,6% más. Mango, oro y etanol estuvieron entre los principales productos enviados al exterior.

En la zona central, Ica registró uno de los mayores montos de exportación del país: US$4.964,1 millones, 55,6% más que un año antes. La minería tuvo un peso importante, aunque la región también mantiene una oferta agroexportadora relevante, con uva, arándano y palta.

Junín exportó US$3.320,8 millones, 52,2% más, principalmente por cobre y concentrados de plata, plomo y zinc. En Pasco, los envíos sumaron US$1.484,4 millones y crecieron 63,7%, con oro y plata aleada entre los productos destacados.

La actividad exportadora también tuvo un fuerte desempeño en las principales regiones mineras del sur. Arequipa alcanzó US$5.813,3 millones, 54,6% más que en el primer semestre del año pasado. Sus ventas externas estuvieron concentradas en cobre, oro y concentrados de plata y plomo.

Puno registró US$5.312,3 millones, un aumento de 57,5%, explicado principalmente por el oro y la quinua. En Moquegua, las exportaciones llegaron a US$3.234 millones, 36,8% más, con cobre, molibdeno y harina y aceite de pescado entre sus principales productos.

Cusco, por su parte, exportó US$2.607 millones, 20,4% más, principalmente por los envíos de cobre.

El peso de la minería ayuda a explicar parte importante del aumento registrado en estas regiones. En los primeros meses del año, la evolución de las cotizaciones internacionales de metales elevó el valor de los embarques peruanos, incluso cuando los volúmenes no necesariamente crecieron en la misma proporción.

Este factor también se refleja en el resultado nacional. De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones crecieron principalmente por el incremento de los precios de productos tradicionales, entre ellos minerales. Por ello, el aumento del valor exportado debe analizarse considerando tanto las cantidades enviadas como las cotizaciones internacionales.

Madre de Dios y las regiones con menor peso exportador

En el oriente, Madre de Dios registró exportaciones por US$170,2 millones, 48,4% más que en el mismo periodo de 2025. El oro y la castaña amazónica estuvieron entre sus principales productos.

El desempeño fue distinto en otras regiones. Apurímac aumentó sus exportaciones 8,6%; Lambayeque, 3,5%; Piura, 2,6%; mientras que Ayacucho avanzó 25,2%, Tumbes 16,7% y Tacna 13%.

El resultado muestra que el crecimiento de las exportaciones regionales está lejos de responder a un solo patrón. En algunos territorios domina la minería metálica; en otros, la agroexportación o productos pesqueros. También existen diferencias importantes en el monto total de ventas externas, por lo que un crecimiento porcentual elevado no necesariamente significa una contribución equivalente al resultado nacional.

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Callao concentra la salida, pero Chancay acelera

El incremento de las exportaciones regionales también se refleja en los principales puntos de salida de mercancías. Entre enero y junio, el puerto del Callao concentró exportaciones por US$17.491 millones, 23,3% más que en el mismo periodo de 2025.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez movilizó US$14.326 millones, con un crecimiento de 57,6%, mientras que Matarani registró US$7.025 millones, 31,2% más.

Un dato que destaca por su ritmo de crecimiento corresponde al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Las exportaciones que salieron por esta infraestructura alcanzaron US$379 millones, 126% más que en el primer semestre de 2025. Sin embargo, el monto todavía se encuentra por debajo de los principales puntos de salida del país.

La distribución de estos flujos permite observar una diferencia entre el lugar donde se producen los bienes y el punto desde el que finalmente se embarcan. Las regiones concentran buena parte de la producción exportable, mientras que la infraestructura portuaria y aeroportuaria determina las rutas mediante las cuales esos productos llegan a sus mercados de destino.