Petroperú subastará 58 propiedades por US$46,5 millones y prepara ingreso de capital privado

ProInversión presentó el cronograma para la venta de inmuebles de Petroperú, que contempla cinco subastas por un valor comercial conjunto de US$46,5 millones. Durante su exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la entidad precisó las fechas previstas para los siguientes procesos y señaló que el primero ya fue adjudicado.

En total, se subastarán 58 propiedades que no son consideradas estratégicas para la compañía como parte de su reorganización patrimonial. La segunda convocatoria comprende 10 inmuebles valorizados en alrededor de US$23 millones, mientras que las siguientes incluirán las propiedades restantes.

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La venta de estos inmuebles forma parte de una reorganización más amplia. El proceso también contempla separar los principales negocios de Petroperú en bloques patrimoniales, con la posibilidad de incorporar capital privado para recuperar el valor de determinados activos y participar en su gestión.

Petroperú busca capital privado para recuperar el valor de sus activos

Los terminales del sur serán el primer bloque en ser evaluado bajo este esquema. ProInversión realizó el análisis entre marzo y julio y tiene previsto aprobar el plan de promoción específico en septiembre.

El modelo plantea que Petroperú permanezca junto al inversionista privado, pero que este último aporte principalmente los recursos necesarios para recuperar el valor del activo y participe en su administración. La propuesta forma parte de la reorganización patrimonial encargada a ProInversión mediante el Decreto de Urgencia 010-2025.

“Lo que se busca es que un privado, conjuntamente con Petroperú, gestione el activo y que principalmente sea el privado quien inyecte los recursos dinerarios necesarios para que este activo restablezca su valor”, explicó Ángel Delgado, director del proyecto en ProInversión, durante su presentación ante la comisión.

El mismo esquema podría extenderse a otras unidades de negocio, entre ellas las refinerías y terminales de la Amazonía y los lotes petroleros. En el caso del Lote 192, se busca incorporar un socio estratégico para su operación.

ProInversión niega privatización, pero el esquema abre la gestión a privados

Durante la sesión, ProInversión fue enfática en marcar distancia con una venta de Petroperú como empresa. "Petroperú no se va a privatizar, no está en proceso de privatización", afirmó su representante ante los congresistas.

Sin embargo, el esquema presentado contempla que inversionistas privados aporten recursos y participen en la gestión de determinados activos junto con la petrolera estatal. La fórmula se definirá para cada bloque patrimonial, de acuerdo con las características y necesidades de inversión de cada negocio. En paralelo, los inmuebles que no son considerados estratégicos serán vendidos mediante subastas.

Talara será el último activo en entrar al proceso

La refinería de Talara quedará para una etapa posterior. ProInversión prevé presentar su plan de promoción a comienzos del próximo año, debido a la complejidad y el peso que tiene esta infraestructura dentro de Petroperú.

"Talara es el activo más valioso y más complejo de la compañía, y por eso requiere un análisis mucho más profundo", sostuvo el representante de ProInversión.

Por ello, la refinería no será incluida en los primeros bloques que se definan. Antes, la entidad deberá completar el análisis de los demás negocios y establecer las condiciones bajo las cuales podría participar capital privado.