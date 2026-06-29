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Economía

BCRP: Crédito al sector privado creció 9,1% en mayo, la mayor tasa desde abril de 2021

El aumento del financiamiento estuvo impulsado por una mayor demanda de préstamos de empresas y familias, un comportamiento que suele anticipar más inversión, consumo y dinamismo en la actividad económica.

El Banco Central de Reserva reportó que los créditos a empresas y hogares aceleraron su crecimiento en mayo.
El Banco Central de Reserva reportó que los créditos a empresas y hogares aceleraron su crecimiento en mayo. | Difusión
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Pedir un préstamo para comprar, invertir o hacer crecer un negocio fue más común en mayo. El crédito al sector privado creció 9,1% frente al mismo mes del año pasado, su mayor expansión desde 2021, una señal de que hogares y empresas están recurriendo con mayor frecuencia al financiamiento en un contexto de mejores perspectivas para la economía.

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el saldo del crédito total llegó a S/454.552 millones, un 1,6% más que en abril. Este indicador reúne los préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas, y permite medir el nivel de financiamiento que recibe la economía.

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Crédito al sector privado acelera su crecimiento a 9,1% en mayo, el mayor desde abril de 2021.

Crédito al sector privado acelera su crecimiento a 9,1% en mayo, el mayor desde abril de 2021.

Empresas lideran la demanda de préstamos con una cartera de S/265.052 millones

El mayor impulso provino de las empresas. El crédito empresarial creció 9,2% en comparación con mayo de 2025 y alcanzó los S/265.052 millones, mientras que frente a abril aumentó 1,9%. Este comportamiento suele asociarse a empresas que buscan financiar inversiones, ampliar operaciones o reforzar su capital de trabajo.

En tanto, el crédito para las personas creció 8,9% y alcanzó los S/189.500 millones, impulsado principalmente por los préstamos de consumo, una señal de que los hogares incrementaron el uso del financiamiento para sostener sus compras.

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El crédito en dólares avanzó 13,9% y creció casi el doble que el otorgado en soles

Por tipo de moneda, el financiamiento en soles registró un crecimiento interanual de 7,8%, mientras que el crédito en moneda extranjera aumentó 13,9%. En la comparación mensual, los préstamos en soles crecieron 1,2% y los desembolsos en dólares avanzaron 3%.

El mayor dinamismo del crédito en dólares suele concentrarse en empresas que realizan operaciones de comercio exterior o perciben ingresos en esa moneda, por lo que buscan reducir el riesgo cambiario al financiarse en dólares.

Con este resultado, el crédito al sector privado alcanzó su mayor ritmo de crecimiento en más de cinco años. Para los analistas, este indicador es uno de los principales termómetros de la actividad económica, ya que un mayor acceso al financiamiento suele traducirse en más consumo, inversión y movimiento en distintos sectores productivos.

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